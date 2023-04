Musks Fehde mit den Medien – und was noch bei Twitter geschah

Bei Twitter passiert derzeit so viel, dass man schnell den Überblick verliert. Darum fassen wir die wichtigsten Nachrichten in einem Wochenrückblick zusammen.

Medien wehren sich gegen das Label "staatlich finanziert"

Elon Musk verbindet mit den Medien eine Hassliebe, wie er selbst sagt. Wobei man leicht den Eindruck gewinnen könnte, dass gerade eher der Hass überwiegt. Presseanfragen werden seit Wochen mit dem Kothaufen-Emoji beantwortet. Außerdem scheint Musk daran Gefallen zu finden, sich mit den großen Medienmarken anzulegen. Der New York Times entzog er kürzlich den blauen Verifizierungshaken.

Umgekehrt verpasste er dem US-Rundfunk-Netzwerk National Public Radio das Label "staatlich finanziert". Mit diesem Label werden auch staatlich gelenkte Organisationen wie Russia Today markiert. Nach einer öffentlich geführten Diskussion, an der auch Musk teilnahm, wurde die Bezeichnung in "von der Regierung finanziert" geändert.

Zwei US-Sender twittern aus Protest nicht mehr

Doch auch diese Bezeichnung hält NPR für irreführend. Das Netzwerk ist eine private Nonprofit-Organisation. Weniger als ein Prozent des Etats kommt aus staatlichen Mitteln. Der überwiegende Teil des Budgets von insgesamt jährlich rund 300 Millionen US-Dollar besteht aus Firmen-Sponsoring und privaten Spenden.

Deswegen hat NPR angekündigt, über Twitter, wo es 52 Accounts hat, keine Nachrichten mehr zu verbreiten. NPR ist der erste große Medienanbieter, der sich von Twitter zurückzieht. Am Donnerstag kündigte der amerikanische Public Broadcasting Service (PBS), eine nicht-kommerzielle TV-Senderkette, an, ebenfalls nicht mehr zu twittern. Auch PBS stört sich an dem Label "von der Regierung finanziert".

Das "verrückte" Interview der BBC mit Elon Musk

Dieses Label hatte Twitter auch der britischen Rundfunkanstalt BBC gegeben. Auch die BBC protestierte - und hatte Erfolg: Inzwischen steht beim BBC-Account: "von der Öffentlichkeit finanziert". Das hatte Musk in einem spontan zustande gekommenen Interview mit der BBC versprochen. Auch das Interview ist bemerkenswert. Musk räumte erstmals ein, etwa 80 Prozent der Twitter-Mitarbeitenden gefeuert zu haben, jetzt seien noch etwa 1.500 übrig.

Die BBC fasst die Kernaussagen in einem Artikel zusammen. So bestreitet Musk, dass Hassreden auf Twitter zugenommen haben. Außerdem würde Twitter im Kampf gegen Desinformation die Bots besiegen. Falls ihm jemand Twitter für 44 Milliarden Dollar - das ist der Preis, den Musk gezahlt hat - abkaufen wollte, würde er das ablehnen. Gleichzeitig gab er aber auch zu, den ursprünglichen Kauf nur deshalb getätigt zu haben, weil ihm eine gerichtliche Niederlage drohte. Die Erfahrung zeigt, dass man Musks Aussagen mit großer Vorsicht genießen muss. BBC-Reporter James Clayton, der mit Musk sprach, bezeichnete das Interview als "verrückt".

Twitter gegen Substack

Eine weitere Fehde führt Musk mit dem Newsletter-Tool Substack. Das hat vor kurzem eine neue Funktion namens Notes eingeführt, die Twitter ziemlich ähnelt. Deswegen wird Substack als weitere Twitter-Alternative gehandelt. Musk war darüber aber wenig erfreut: Twitter blockierte die Möglichkeit, Beiträge zu liken oder zu retweeten, die den Begriff "Substack" enthielten, kennzeichnete Links zu Substack als Spam, entfernte Substack-Treffer aus der Suche und hinderte Substack daran, Tweets einzubetten. Nach Protesten von Substack-Nutzern nahm Twitter die Einschränkungen wieder zurück.

Twitter heißt jetzt X

Twitter gibt es inzwischen aber nur noch als Produkt - nicht mehr als eigenständiges Unternehmen. Am Montag wurde bekannt, dass Musk Twitter bereits im März mit einer neu gegründeten Firma namens X Corp fusioniert hat. Dazu hat sich Musk nicht direkt geäußert, nur einen Tweet mit einem einzelnen X gepostet. Was er mit der Fusion genau bezweckt, wird sich zeigen. Es deutet aber einiges darauf hin, dass Musk Twitter zu einer Art Super-App umbauen will.

Alte Verifizierungshaken werden bis zum 20. April entfernt

Schon letzte Woche gab es ja viel Verwirrung um die "alten" und "neuen" blauen Verifizierungshaken, die momentan parallel existieren. Am Dienstag kündigte Musk an, dass die alten Verifizierungshaken bis zum 20. April entfernt werden. Dann bekommen nur noch Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Twitter Blue einen blauen Haken.