Musk plant offenbar neues KI-Unternehmen zu gründen

Elon Musk hatte die KI-Entwicklungsfirma OpenAI zusammen mit anderen im Jahr 2015 als gemeinnütziges Startup gegründet, war aber 2018 aus dem Vorstand ausgeschieden. Einem Bericht der Financial Times zufolge plant Musk nun die Gründung einer KI-Firma als Konkurrenz.

Neben einem Team von Forschern und Ingenieuren aus dem Bereich Künstliche Intelligenz hat sich Musk demnach auch einen Pool von tausenden Nvidia-Grafikprozessoren dafür gesichert. Diese Chips werden vielfach als Hardwarebasis bei der Entwicklung von KI-Systemen benutzt. Zudem soll es bereits Gespräche mit Investoren geben, die auch in die Musk-Firmen Tesla und SpaceX eingebunden sind.

Gespräche mit KI-Forscher Babuschkin im Februar

Damit scheint sich ein Bericht der Technologie-Nachrichtensite "The Information" zu bewahrheiten. Das Online-Magazin hatte bereits im Februar berichtet, dass Musk ein KI-Forschungslabor einrichten wolle. Er habe dafür Igor Babuschkin angeworben. Der Forscher war zuvor in der KI-Sparte DeepMind des Google-Konzerns Alphabet beschäftigt. Die beiden Männer hätten darüber gesprochen, ein Team zusammenzustellen, um die KI-Forschung voranzutreiben. Das Projekt befinde sich noch in der Anfangsphase und es gebe noch keine konkreten Pläne für die Entwicklung spezifischer Produkte.

Ende März noch sechs Monate Forschungs-Stopp gefordert

Von Musk gibt es bislang keine Stellungnahme zu dem Bericht der Financial Times. Noch vor wenigen Wochen hatte er aber zusammen mit Experten aus der Branche in einem offenen Brief einen sechsmonatigen Stopp bei der Entwicklung von KI-Systemen gefordert. Die Verfasser warnten damals vor Gefahren der generativen KI. Das ist die Technologie hinter ChatGPT. "Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden", hieß es in dem Brief, "wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind."

Mit Material von Reuters