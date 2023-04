Musk fusioniert Unternehmen: Twitter heißt jetzt X

Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ist die Social-Media-Plattform in eine Reihe von Turbulenzen geraten: personell, technisch, politisch und juristisch. Zurzeit sind einige Verfahren gegen Twitter anhängig.

Twitter mit X Corp fusioniert

Unter anderem verklagt die rechtsgerichtete Aktivistin Laura Loomer Twitter, gegen Bundesgesetze verstoßen zu haben, als die Firma 2019 ihr Konto sperrte. Spannender ist aber ein anderes juristisches Detail, das in öffentlich gewordenen Gerichtsunterlagen zu dem Fall steckt: Die Firma Twitter Inc. gibt es nicht mehr. Sie ist am 15. März mit der Firma X Corp fusioniert worden. X Corp gehört ebenfalls Elon Musk und ist erst am 9. März gegründet worden.