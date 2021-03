23.03.2021, 18:47 Uhr

Müssen Bayerns Schulen das etablierte Microsoft Teams ersetzen?

2019 noch fast unbekannt, geht heute ohne Microsoft Teams in vielen Firmen und Schulen nichts mehr. Hauptvorteil des Programms in vielen Augen: Es funktioniert. Trotzdem steht an einigen Schulen in Bayern wohl ein Wechsel an.