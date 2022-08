Mordfall Ayleen: Was Online-Spiele wie Fortnite gefährlich macht

Eine Teenagerin aus Gottenheim in Baden-Württemberg lebt nicht mehr. Getötet wurde Ayleen (14) offenbar von einem 29-Jährigen, der wegen eines Sexualdeliktes vorbestraft ist und lange Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat. Die Polizei spricht von einem dringenden Tatverdacht.

Viel ist ansonsten über den Fall bisher nicht bekannt. Klar ist laut den Ermittlern aber, dass Ayleen und der Mann sich kannten und wochenlang über das Internet Kontakt hatten. Beide spielten etwa das beliebte Spiel Fortnite, wo online vernetzte Spieler sich durch bunte Welten jagen und abschießen. Darüber hinaus nutzte Ayleen noch weitere soziale Medien. Die Ermittler müssen in der kommenden Zeit riesige Mengen an Daten auswerten.

Messenger als Gefahr

Auch, wenn nun manchem das Reizwort "Ballerspiel“ durch den Kopf schießt, verbunden mit dem Reflex, Fortnite zu verdammen: Letztlich ist wohl nicht relevant, wo Ayleen den mutmaßlichen Täter kennen lernte. Fortnite bietet wie viele Games und andere Online-Dienste eine Chatfunktion, genauso wie Instagram, TikTok oder Facebook einen Messenger haben.

Tatsächlich sind es diese Chat-Möglichkeiten, die zusammen mit der großen Masse an relativ anonymen Usern, die Gefahr darstellen, deren Opfer nun offenbar Ayleen wurde. Fremde schreiben andere an, schenken Aufmerksamkeit, machen vielleicht Komplimente oder Versprechungen. Manchmal geht es darum, die potentiellen Opfer um ihr Geld zu bringen, wie beim Love-Scamming (hier eine aktuelle BR-Recherche dazu), manchmal aber auch um sexuellen Missbrauch.

Nicht zuletzt Teenager und Kinder sind in der digitalen Welt in besonderer Gefahr. Denn die Täter können sie in der realen Welt viel schwerer ansprechen, ohne in Verdacht zu geraten. Online können sie sich dagegen als Gleichaltrige ausgeben oder eine Rolle spielen, um Jüngere zu erreichen - und sie zu Nacktfotos oder Treffen zu überreden. Der Fachbegriff dafür lautet "Cybergrooming".

Keine einfache Lösung

Eine Patentlösung für das Problem gibt es weder für Teenager noch für ihre Eltern. Experten raten jedoch in jedem Fall dazu, Kinder oder junge Teenager nicht mit einem eigenen Smartphone auszustatten. "Ich würde sagen, da braucht man sogar gesetzliche Regelungen, dass das Smartphone vielleicht auch erst ab 16, 18 erlaubt ist, wie Alkohol, Rauchen et cetera“, sagte etwa der Münchner Internetkriminologe Cem Karakaye dem BR.

Da es eine solche Regelung aber nicht gibt und Teenager teilweise Smartphones sogar für die Schule brauchen – Stichwort: Homeschooling – erscheint dieser Komplettverzicht aktuell ab einem bestimmten Alter ziemlich unrealistisch. Wie also sich oder die eigenen Kinder schützen?

Einstellungen checken!

Prinzipiell können Cybergroomer fast jedes Portal nutzen, um ihre Opfer zu kontaktieren: die Direktnachrichten bei Instagram oder TikTok, Kommentarfunktionen bei Youtube oder Facebook oder eben Live-Chats in Videospielen wie Fortnite. Eine gute Vorkehrungsmaßnahme ist sicherlich bei all diesen Angeboten das Profil auf "privat“ zu stellen, sodass nicht jeder Bilder und Infos sehen kann. Zudem sollte man laut dem Fachportal Klicksafe, das von der EU und den Landesmedienanstalten Rheinland-Pfalz und NRW finanziert wird, am besten möglichst wenig private Infos im Profil teilen und die eigene Webcam abschalten.

Manche Dienste bieten außerdem in den Einstellungen die Möglichkeit, Kommentare unter Posts und/oder Direktnachrichten von Fremden abzustellen oder einzuschränken. Die bei Jugendlichen beliebten Dienste Instagram und TikTok tun das zum Beispiel. Auch bei Fortnite kann man Chats deaktivieren. Eltern können zudem eine PIN festlegen, die eingegeben werden muss, bevor neue Freunde hinzugefügt werden können.

Bestes Gegenmittel: Vorsicht und Skepis

Trotz alledem muss klar sein, dass diese Sicherheitsvorkehrungen – ähnlich wie Fahrradschlösser – vor allem die Tat für den Täter aufwändiger machen, verhindern können sie sie nicht. Die zentralen Gegenmittel sind daher letztlich bei fast jeder Gefahr im Netz die gleichen, seien es Love-Scamming, Phishing-Mails, der Enkeltrick oder eben Cybergrooming: Vorsicht und große Skepsis.

Jeder, ob nun Kinder, Eltern oder Großeltern, sollte sich daher immer bewusst sein, dass neue Bekanntschaften in digitalen Sphären immer Gefahren bergen, dass man nie alles dort Geäußerte einfach glauben sollte, dass man privaten Daten wie WhatsApp-Nummer, E-Mail-Adresse oder PIN nie an Fremde weitergeben sollte, dass man keine Treffen eingehen sollte, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa Begleitung.

Auch Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach wies angesichts des Falls Ayleen nochmals darauf hin, dass Kinder klar gemacht werden müsse, dass das Internet kein geschützter Raum ist. Ihr Appell an die Eltern daher: "Wie in der analogen Welt brauchen Kinder und Jugendliche auch im Netz Regeln und klare Grenzen. Besser als ein pauschales Verbot oder gar die Kontrolle des Handys ist ein aufklärendes, vertrauensvolles Gespräch über die Gefahren, die online lauern.“ Gerlach fordert außerdem, dass auch Schulen und Behörden hier mehr Aufklärung leisten sollten.

So erkennt man Cybergroomer

Neben der allgemeinen Vorsicht kann man sich spezielle Warn-Hinweise merken und an Jugendliche weitergeben, anhand derer man Cybergroomer erkennen kann. "Da tauchen zum Beispiel Fragen auf wie: Bist du alleine zu Hause? Oder kannst du mir mal dein Zimmer zeigen?", so Cyberkriminologe Karakaya. Zudem sollten Komplimente über das Profilbild und die Frage nach weiteren Fotos hellhörig machen.

Klicksafe nennt noch weitere Anzeichen: Etwa, dass das Gegenüber schnell sexuelle Gespräche starten will, Geschenke oder Fame verspricht. Etwa, indem er sich als Modelagent ausgibt. Wer unsicher ist, sollte sich das Profil des anderen genau ansehen: Wie viele Freunde hat er, gibt es andere Profile mit dem Namen im Netz, gibt es Bilder von ihm mit anderen? Kurz: Wirkt das alles echt? Wenn einem das Profil komisch vorkommt, sollte man laut Klicksafe den Kontakt abbrechen. Das gilt ohnehin immer, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man bedrängt oder nach Nacktfotos oder Treffen gefragt wird. Auch der Versuch einer Erpressung ist demnach ein Hinweis auf Cybergrooming.

Bleibt jemand auch nach Abbruch des Kontakts aufdringlich, sollte man laut Klicksafe Screenshots der entsprechenden Chats machen, den Kontakt blockieren, das Profil melden und im Zweifel zur Polizei gehen.