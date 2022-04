Mordauftrag im Darknet: Mann in Franken festgenommen

Gegen einen 63-Jährigen, der im Darknet einen Mord an einem Verwandten in Auftrag gegeben haben soll, ist in Stuttgart Haftbefehl erlassen worden. Der aus Stuttgart kommende Mann ist am gestrigen Dienstag an seinem Arbeitsplatz im mittelfränkischen Uffenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim festgenommen worden.

Mordauftrag im Darknet mit Bitcoins bezahlt

Mit Bitcoins habe der Tatverdächtige den Auftrag bezahlt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Mordauftrag wurde aber nicht ausgeführt. Deshalb wird der Tatverdächtige der Anstiftung zum Mord beschuldigt.

Erste Hinweise bereits im März

Weil die Zahlungsströme der Kryptowährung schwierig nachzuverfolgen waren und Anträge im Ausland gestellt werden mussten, hatten die Ermittlungen länger gedauert. Erste Hinweise waren dem Bundeskriminalamt schon im März 2022 bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und von speziell zum Thema Cybercrime geschulten Beamten des BKA dauerten zunächst an.