Mogeleien bei Refurbished-Handys

Die Refurbished-Branche ist wie gemacht für kleine Übertreibungen. Wo sich mit schlechtem Gewissen Geschäfte machen lassen, gewinnt der, der den besten Ablasshandel verspricht. Kein Wunder also, dass bei den Umweltversprechungen bei wiederaufbereiteten Handys, Tablets und Notebooks manchmal ein wenig gemogelt wird. So hat Susanne Einsiedler vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Angebote entdeckt, bei denen behauptet wurde, es könne so viel Elektroschrott gespart werden, wie das gesamte Handy wiegt. Tatsächlich aber würden bei gebrauchten Geräten ja die Akkus und andere Einzelteile ausgetauscht, so Einsiedler. Die Firma hat das Gewicht dieser Teile aber nicht abgezogen.

Trugschluss: Je mehr gekauft wird, umso besser für die Umwelt

An anderer Stelle wurde damit geworben, dass die Firma für jedes gekaufte Gerät Bäume pflanzt, so dass sich am Ende sogar eine positive Ökobilanz ergibt. Oder anders formuliert, je mehr Geräte ein Kunde oder eine Kundin kauft, desto mehr wird dadurch die Erde gerettet. Susanne Einsiedler bezeichnet das als Greenwashing. Juristisch gesehen sei es Irreführung und deshalb ein Verstoß gegen das Gesetz.

Geräte sind nicht gar so viel billiger

Der zweite Grund, warum man sich für ein Refurbished-Gerät entscheidet ist, dass es günstiger ist als ein neues. Die Anbieter streichen deshalb oft einen hohen Preis durch und schreiben einen viel günstigeren darunter, um zu zeigen, wie viel gespart werden kann. Worauf sich der hohe Preis tatsächlich bezieht, wird dabei nicht verraten. Mit gutem Grund, denn zum Teil sind es Preise für ein neues Gerät zum Zeitpunkt, als es auf den Markt gekommen ist. So bot ein untersuchter Shop ein erneuertes Smartphone für 275 Euro mit einer angeblichen Preisersparnis von 69 Prozent im Vergleich zum durchgestrichenen Preis von 909 Euro an. So teuer war das Gerät ungefähr beim Verkaufsstart. Nun aber wurde das Gerät als Neuware von Händlern im Internet schon ab 424 Euro angeboten. Tatsächliche Preisersparnis wäre also eigentlich nur rund 35 Prozent gewesen.

Und darüber hinaus gab es auch einen recht lockeren Umgang mit dem Datenschutz. Wenn jemand auf der Internetseite des Anbieters bestimmte Cookies ablehnte, wurden diese trotzdem gesetzt. Auf diese Art wurden User-Daten unrechtmäßig abgezapft.

Nicht alle Firmen waren einsichtig

Drei von fünf untersuchten Firmen mussten sich solche Verstöße nachweisen lassen, zwei haben mittlerweile eingelenkt und Unterlassungserklärungen unterschrieben, also Besserung gelobt. Refurbishedstore aus den Niederlanden hat dagegen nicht reagiert und wurde deshalb von den Verbraucherschützern verklagt.

Und noch ein Problem gibt es: Bei den Verbraucherzentralen trudeln immer wieder Beschwerden über Refurbished-Shops ein. User klagen über schlechte Kommunikation mit den Unternehmen.

Alles in allem bleibe es aber eine gute Sache, gebrauchte Produkte zu kaufen, sagt Susanne Einsiedler. Ihr Eindruck: Die Firmen sind nicht unbedingt unseriös, trotzdem sollten Kundinnen und Kunden schon genau hinschauen, ob ihnen nicht zu viel versprochen wird.