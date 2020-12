Mobilfunk: Kauf von 5G-Handys lohnt noch nicht

Die Mobilfunkgesellschaften versuchen derzeit Gas zu geben und liefern sich ein Wettrennen, beim Aufbau der superschnelle Mobilfunktechnik 5G . Immerhin sind - rein theoretisch zumindest – Datengeschwindigkeiten von zehn Gigabit pro Sekunde denkbar. Die aktuellen LTE-Netze erreichen selten mehr als 0,1 Gigabit bzw. 100 Mbit. Außerdem sollen die 5G-Netze mehr Daten auf einmal durchschleusen und schnellere Reaktionszeiten bieten. Wer einen Befehl in das Handy eingibt, muss also nicht mehr warten, bis etwas passiert – so zumindest das Versprechen von Telekom, Vodafone und O2.

Die Realität sieht allerdings noch gaaaaanz anders aus. Auch wenn die Telekom behauptet, bis Ende des Jahres die Hälfte der deutschen Bevölkerung mit dem neuen superschnellen Netz zu erreichen, so werden die wenigsten wirklich Spaß haben mit ihren neu erworbenen 5G-Handys. Sogar wenn man mit einem solchen Gerät direkt vor einem 5G-Funkmasten steht, kann es passieren, dass nur mit 4G (also LTE) gesurft werden kann. Wie die Tester der Zeitschrift Chip herausgefunden haben, haben viele 5G-Handys Schwierigkeiten, sich in das Netz einzubuchen. Der technische Hintergrund für diese Probleme ist nicht ganz trivial.

Eine 5G-Verbindung läuft meist noch über zwei „Kanäle“

Derzeit versuchen die Mobilfunkgesellschaften Gas zu geben beim Aufbau der Netze. Um möglichst schnell voranzukommen, werden nicht nur neue extra für 5G konzipierte Sendestationen aufgebaut, was zwar die besten Ergebnisse beim Empfang garantieren würde, aber länger dauert und mehr kostet. Man rüstet deshalb parallel dazu bestehende LTE-Stationen kurzerhand auf und nutzt deren Frequenzen (zum Beispiel 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz) auch für 5G. Und hier kommt nun der komplizierte Teil: die 5G-Kommunikation braucht bei diesen umgerüsteten Sendestationen zwei Frequenzen. Eine wird zur Steuern der Funksignale benötigt (also um die Verbindung im Netz zu managen), die andere Frequenz ist der eigentliche 5G-Datenkanal. Beides kann aber eben nicht auf der gleichen Frequenz laufen. Das bedeutet für 5G-Handys, dass sie zwei unterschiedliche Frequenzen kombinieren müssen. Die Netzbetreiber kombinieren dabei auch nicht immer die gleichen Frequenzen, sondern von Mast zu Mast entstehen ganz unterschiedliche Frequenz-Paare.

iPhones und Samsung-Handys kommen mit Vodafone-Netz oft nicht klar

Die Netzbetreiber haben also zahlreiche verschiedene Frequenzen im Einsatz und bauen derzeit Stationen, in denen sogar noch neue Hertz-Zahlen mit dazu kommen. Damit entstehen noch mehr Frequenzpaare, die die Smartphones beherrschen müssten, um überall 5G empfangen zu können. Vodafone beispielsweise setzt derzeit 700 MHz (die aus dem abgeschalteten DVB-T-Fernsehen frei geworden sind) ein, um damit auf dem Land 5G-Netze aufzubauen. Dabei werden die 700 MHz oft 800 MHz kombiniert. Diese Kombination beherrschen laut Chip-Tester Markus Mandau die Top-Geräte von Samsung und Apple nicht. Wer also als Vodafone-Kunde unbedingt 5G nutzen möchte, sollte sich kein iPhone 12 und kein Galaxy S20 kaufen. Leider wirbt Vodafone derzeit mit iPhones und 5G.