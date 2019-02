MWC Barcelona - die ersten 5G-Handys starten ohne Netz

Normalerweise hält sich Microsoft auf dem Mobile World Congress eher zurück, doch diesmal lud Konzern-Boss Satya Nadella vor Messebeginn an seinen Stand ein, um die zweite Ausgabe der Datenbrille Hololens zu präsentieren. Hololens 2 ist eine Brille für Augmented Reality, das heißt vereinfacht gesagt, die reale Welt wird um Einblendungen erweitert, so wie man das zum Beispiel vom beliebten Handy-Spiel Pokemon Go kennt, bei dem sich virtuelle Comicfiguren in der realen Welt verstecken. Microsofts Hololens will aber weniger unterhalten, sondern konkreten Nutzen bieten.

Hololens 2 soll vor allem Business-Kunden glücklich machen

Techniker sollen Maschinen besser durchschauen, denn die Brille kann sie vor ihren Augen virtuell in die Einzel-Teile zerlegen. Oder Chirurgen sollen bei Operationen über die Datenbrille präziser geführt werden, wenn sie vorgespielt bekommen, wo genau sie im Körper gerade zum Schnitt ansetzen. Viele Computerspiele-Fans würden die Microsoft-Brille wohl auch gerne haben, doch mit 3500 Dollar ist das Gerät für den durchschnittlichen Nutzer kaum erschwinglich.

Hoffnungsträger 5G Mobilfunk

Während Microsoft also wirklich etwas Neues zu bieten hat, klemmt es in der Mobilfunkbranche derzeit. Das Zukunftsthema 5G kommt in Europa nicht recht voran – in Deutschland könnte die Versteigerung der Lizenzen sogar platzen. Gleichzeitig ist der Handymarkt mittlerweile ziemlich gesättigt, wie etwa die jüngsten Quartalszahlen von Apple gezeigt haben. Auf dem Mobil World Congress nutzt man 5G nun als Verkaufsargument für neue Smartphone-Modelle – obwohl es noch gar kein Netz gibt.

Xiaomi: Der Aldi unter den Handyherstellern

Xiaomis 5G-Smartphone Mi Mix 3 gibt es ab Mai und zwar für nur 600 Euro. Der chinesische Konzern tritt auf der Mobilfunkmesse in Barcelona als eine Art Aldi unter den Handyherstellern auf. Mit Kampfpreisen bei Topmodellen sollen den Konkurrenten Samsung, Apple und Huawei weiter Marktanteile abgejagt werden - Xioami gilt inzwischen als die Nummer 4 auf dem Weltmarkt für Smartphones.

Faltbare Smartphones

Dass der Druck bei den Handyherstellern zunimmt zeigt sich auch daran, dass sie in Barcelona eine Technik präsentieren, die sie noch gar nicht anbieten können: das faltbare Smartphone. Samsung hatte sein Gerät schon vor dem Mobil World Congress gezeigt. Huawei zieht hier in Barcelona nach, mit einem Handy für satte 2300 Dollar. Doch beide Hersteller geben ihre Geräte noch nicht aus der Hand. Journalisten dürfen sie während der gesamten Messe nicht ausprobieren.

Nur halb so teuer und schon verfügbar ist ein Konkurrenzprodukt des kleinen chinesischen Herstellers Royole. Wobei diese Bildschirme nicht nur in Smartphones verbaut werden können, sondern für alle möglichen Produkte einsetzen, auch für Mode. In Barcelona sieht man deswegen auch Hüte oder Stofftaschen mit biegsamen Displays.

Vernetzte Fahrzeuge

Fester Bestandteil des Mobile World Congress sind inzwischen auch die Autohersteller, mit ihren immer besser vernetzten Fahrzeugen. Daneben geht es bis einschließlich Donnerstag auf der Mobilfunkmesse um Fortschritte etwa bei künstlicher Intelligenz, bei der Digitalisierung der Industrie oder der Vernetzung von Häusern und ganzen Städten.