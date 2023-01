Mittels Fernsteuerung: Bald arbeiten Lkw- und Taxifahrer im Büro

Wer sich mit Verkehr und Logistik der nahen Zukunft beschäftigt, kommt am Schlagwort vom autonomen Fahren nicht vorbei. Doch jedes Jahr werden die Ankündigungen, wann dies denn kommen wird, weiter in die Zukunft verschoben. Der Grund: Es gibt einfach noch zu viele ungelöste technische und gesellschaftspolitische Probleme.

Ferngesteuerte Autos Zwischenschritt zum autonomen Fahren

Ein Zwischenschritt könnte vor diesem Berg ungelöster Probleme das ferngesteuerte Fahren sein. Dabei werden die Fahrzeuge mit Kameras ausgerüstet, die eine Rundumsicht ermöglichen und die Fahrzeugsteuerung wird mit Sensoren ausgestattet, die eine Fernsteuerung ermöglichen. Die Aufnahmen der Kameras landen auf Bildschirmen in einem Cockpit, das einem normalen Lkw- oder Pkw-Cockpit gleicht; mit Pedalen und Lenkrad, über die das Fahrzeug via Handynetz gesteuert werden kann.

Spedition spart Zeit - und der Fahrer kann abends heim

Die Vorteile dieser Technik: Die Spedition spart enorm viel Zeit. Denn während ein Lkw beispielsweise be- oder entladen wird, kann der Fahrer bereits einen anderen Lkw fernsteuern. Und nach der Schicht des einen Fahrers kann ein anderer Fahrer direkt übernehmen. Der Lkw kann so wesentlich effizienter betrieben werden und der Fahrer schlüpft nach der Schicht nicht auf irgendeinem Rastplatz in die Koje, sondern geht nach Hause, wie ein Büroangestellter.

Dass wir davon auf den Straßen gar nicht mehr weit weg sind, zeigt ein Pilotprojekt, dass jetzt von der Innovationseinheit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und dem Münchner Startup Fernride vorgestellt wurde. Die HHLA will mithilfe der Münchner Technik Lkw und andere Fahrzeuge auf dem Hafengelände des Containerhafen im lettischen Tallin fernsteuern.

Technologie kann unmittelbar im Regelbetrieb eingesetzt werden

Das Pilotprojekt soll laut Ankündigung der HHLA die Automatisierung und Nachhaltigkeit in der Logistik weiter vorantreiben und dem Lkw-Fahrermangel entgegenwirken. Dabei werden bereits verfügbare Technologie zum autonomen Fahren mit "menschlicher Expertise im Fernbetrieb" kombiniert. Das ermögliche es, die Technologie unmittelbar im Regelbetrieb einzusetzen, auch deswegen, weil auf dem Privatgelände im Containerhafen keine Straßenzulassung notwendig ist.

Ferngesteuerte Autos ohne Sicherheitsfahrer in Hamburg

Der Schritt in den öffentlichen Verkehrsraum ist für die beteiligten Firmen letztlich das Ziel. Und das ist durchaus realistisch. Denn die Kombination aus autonomem Fahren und Fernsteuerung durch den Menschen ist bereits seit einiger Zeit in Erprobung. Bisher musste ein Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen, um bei einem Fehler der Fernsteuerung oder einem Ausfall der Fernsteuerverbindung direkt eingreifen zu können. Seit vergangenem Dezember nun darf das Startup Vay nach Firmenangaben "als erstes Unternehmen in Europa" ferngesteuerte Fahrten ohne den Sicherheitsfahrer auf öffentlichen Straßen im Hamburger Stadtteil Bergedorf durchführen. Die Ausnahmegenehmigung hat die 2020 gegründete Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Stadt Hamburg erteilt.

Mischung aus Mietwagen und Taxi-Service

Vay bietet mittels der Fernsteuer-Technologie eine Mischung aus Taxi- und Mietwagenservice an. Dabei bestellen sich die Kunden über eine Mobilfunk-App ein Auto. Ein Tele-Fahrer liefert das Auto ferngesteuert. Anschließend können die Kunden entweder selbst fahren oder sie lassen den Tele-Fahrer wie bei einem Taxi weiterfahren. Auch hier wird die Fernsteuer-Technologie mit Einrichtungen zum autonomen Fahren kombiniert, sodass das Auto, wenn zum Beispiel die Verbindung zum Tele-Fahrer zusammenbricht, noch selbstständig abbremsen und rechts ranfahren können soll.

Mietwagen kommt genau dorthin, wo er gebraucht wird

Auch hier können durch die Technik menschliche Fahrer viel effizienter eingesetzt werden: Wollen die Kunden das Auto als Mietwagen selbst nutzen, verbinden sich die Fahrer mit einem anderen Fahrzeug. Für die Kunden ist es viel einfacher, das Fahrzeug als Mietwagen zu nutzen: Es kommt dahin, wo man es übernehmen will und am Zielort übernimmt ein Fernsteuerfahrer wieder: Keine Parkplatzsuche oder umständliche Suche nach dem Standort einer Mietwagenfirma. Und die Fahrer können in einer Büroumgebung mit all den dort möglichen Annehmlichkeiten arbeiten und haben pünktlich Feierabend – wenn die Ablöse rechtzeitig kommt.

Fernsteuerung schneller Realität als rein autonomes Fahren

Zugleich löst die Kombination in vielen Fällen Probleme, die das rein autonome Fahren heute noch hat: So hat die Technik immer noch Schwierigkeiten, Dinge zu erkennen und verwechselt schon mal eine wehende Plastiktüte mit einem Tier und reagiert mit entsprechender Vollbremsung. Auch die Frage nach der Verantwortung, die bei rein autonomer Technik immer noch viele offene Fragen aufwirft, ist bei der Fernsteuerung einfacher zu beantworten. So könnte die Fernsteuerung von Fahrzeugen in absehbarer Zeit Realität auf den Straßen werden und die Erfahrungen damit auch zur Weiterentwicklung der autonomen Technologie beitragen.