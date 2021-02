Mit Tweets Geld verdienen? - Twitter will es möglich machen

Twitter erlaubt Gruppen und automatisches Blocken

Ein weiteres geplantes Feature sind "Communities", die in ihrer Anmutung Facebook-Gruppen ähneln. Wer Twitter nutzt, soll sich in "Communities" mit anderen Menschen vernetzen können, die ähnliche Interesse haben.

Zudem will Twitter einen neuen "Sicherheits-Modus" einführen, den man auf seinem Profil ein- und ausschalten kann. Ist der Modus eingeschaltet, sollen Accounts, die auf möglicherweise beleidigende Weise mit dem Nutzer interagieren, automatisch stumm geschaltet oder geblockt werden können. Auf die genaue Funktionsweise wurde bei der Ankündigung allerdings noch nicht eingegangen.

Konkurrenz für Instagram und Clubhouse?

Schon in den letzten Monaten hat Twitter einige neue Funktionen an den Start gebracht, die Konzepte aus anderen Apps kopieren. Seit November sind "Fleets" verfügbar, die wie Stories auf Snapchat und Instagram nach 24 Stunden wieder verschwinden. Zudem arbeitet Twitter derzeit an Twitter Spaces - einer Antwort auf die viel-diskutierte Meeting-App Clubhouse.