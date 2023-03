Mit KI durch Niederbayern: So gut taugt ChatGPT als Reiseleiter

Die Limits der KI

Den ersten Fehler werden viele direkt erkennen: Der Chatbot empfiehlt einen Abstecher nach Regensburg – und das liegt nicht in Niederbayern, sondern in der Oberpfalz. Dafür liegt die Stadt gut auf dem Weg – solange man seinen Reisewunsch selbst nicht allzu genau nimmt, ist das also in Ordnung.

Aber was würde denn passieren, wenn man sich exakt an die Vorschläge der Künstlichen Intelligenz hält? Das erste Problem ergibt sich vielleicht direkt am ersten Nachmittag. Hier schlägt ChatGPT zum Ende des ersten Tages nämlich einen Besuch des Gäubodenmuseums in Straubing vor – wohl ohne zu wissen, dass dieses schon um 16 Uhr schließt.

In anderen Tests ergeben sich ähnliche Probleme. Wer mit ChatGPT eine Reise durch Island plant, bekommt in der Regel immer dasselbe Programm vorgeschlagen – egal, ob man eine Planung für den Sommer oder den Winter möchte. Wer sich auskennt, weiß aber, dass viele Straßen im Winter nicht befahrbar sind – und die Pläne sich entsprechend anpassen sollten.

Neue Möglichkeiten

Allerdings ist gut vorstellbar, dass die Technologie hier in nur kurzer Zeit große Fortschritte machen wird, und sogar ein Echtzeit-Zugriff auf Öffnungszeiten, Bahndaten oder Streiktage für die Künstliche Intelligenz einfach möglich ist. In diesem Szenario könnten Programme wie ChatGPT besser informiert sein als jeder Reiseleiter.

Und schon jetzt sind die Vorschläge der KI – allen Bedenken zum Trotz – erstaunlich gut. Das liegt wohl auch daran, dass die KI mit großen Mengen Text aus dem Internet trainiert wurde, inklusive Daten aus Reiseberichten und Travel-Blogs. Zumindest für ein erstes Brainstorming kann man die Programme also bedenkenlos nutzen. Man sollte nur selbst überprüfen, ob die Öffnungszeiten auch alle zusammenpassen.