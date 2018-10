Microsoft zeigt Riesen-Bildschirm, Kopfhörer und Windows-Update

Die Zeiten, in denen Microsoft ein reiner Softwarehersteller war, sind längst vorbei. Jetzt will der Konzern aus Redmond Apple erneut angreifen. Konkret zielt man auf die iMac-Desktop-Computer, dem Microsoft seinen High-End Rechner Surface Studio entgegensetzt. Hier wurde weiter gefeilt und der Maschine deutlich mehr Rechenpower dank neuer Intel-Chips spendiert. Das Besondere an dem Computer: Der 28-Zoll-Monitor lässt sich flach auf den Tisch klappen und wird so zum übergroßen Tablet auf dem man auch zeichnen kann. Der Computer soll Ende November herauskommen und 3.500 US-Dollar kosten.

E-Mail-vorlesender Kopfhörer

Daneben stellte das Unternehmen ein neues Tablet unter dem Namen Surface Pro 6, sowie ein neues Notebook vor. Und Microsoft baut jetzt auch Kopfhörer. Das Besondere: Die digitale Sprachassistentin Cortana ist bereits integriert; sie kann E-Mails vorlesen oder Konferenzschaltungen starten. Preis: 350 Dollar.

Kopplung zwischen Windows und Android

Außerdem gibt es Neuigkeiten in Sachen Windows 10. Das Herbst-Update des Betriebssystems steht ab heute zum Download zur Verfügung. Wichtigste Neuerung: Man kann sein Android-Telefon mit dem PC verbinden und darüber zum Beispiel SMS-Nachrichten verschicken.