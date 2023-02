Microsoft Teams und Datenschutz: Grabenkämpfe an Bayerns Schulen

Monika Faltermeier, Lehrerin an einer Grund- und Mittelschule im Landkreis Erding, ist heilfroh, dass sie auf ein Online-System zugreifen kann, das inzwischen alle beherrschen und nutzen; Lehrerinnen, Schüler und Eltern. Videokonferenzen, Kommunikation mit Kindern und Eltern, Krankmeldungen und Einiges mehr, lässt sich über den "Schulmanager" erledigen. Eine kommerzielle Software, die nicht ganz billig ist. Je nach Funktionsumfang und Größe der Schule kommen mehrere hundert bis tausend Euro im Jahr zusammen, denn jede Schülerin, jeder Schüler kostet extra.

Während Corona: Lehrer und Schüler unzufrieden mit Mebis

Monika Faltermeiers Schule war es das aber offenbar wert, denn die Plattform ist angeblich so selbsterklärend, dass sogar die Kleinen in der Grundschule damit schnell klarkamen. Und vor allem war es verfügbar und funktionierte von Anfang an ohne große Ausfälle. Außerdem bot das Programm alles und aus einem Guss. Es waren nicht verschiedene Lösungen nötig. Das hieß: Nur ein Username und ein Passwort für alle Schulangelegenheiten. Das habe vielen Eltern, die ohnehin schon genug um die Ohren hätten, den Zugang erheblich erleichtert, so die Lehrerin, die auch Vorsitzende des Verbandes Junger BLLV ist.

Zur Erinnerung: Als die Schulen während der Corona-Pandemie im Lockdown versuchen mussten, den Kontakt zu den Schülerinnen und Schüler irgendwie zu halten, war jedes Mittel Recht. Eine gute offizielle Lösung fehlte. Die Plattform Mebis, die das bayerische Kultusministerium propagierte, war phasenweise kaum erreichbar. Und so griffen die Schulen in Eigenregie zu Programmen, die sie kannten und die schnell verfügbar waren. Das war neben dem "Schulmanager" oft Microsoft Teams, über das sich der Schulalltag ebenfalls organisieren lässt.

Gerade bei Microsoft Teams scheiden sich die Geister

Inzwischen gibt es vor allem bei Teams aber Bedenken wegen des Datenschutzes, den Microsoft als US-Konzern kaum gewährleisten kann. Der BR24-Artikel dazu wurde rege kommentiert und die Anmerkungen deuten schon darauf hin, wie unterschiedlich der Umgang mit Office 365 und insbesondere mit Teams bewertet wird. So beschrieb etwa eine Person die Situation, dass das neue amtliche System Visavid verwendet werden sollte: "Hat natürlich gleich mal nicht funktioniert, weshalb doch wieder auf Teams zurückgegriffen werden musste." Auch sei es "schwer zu vermitteln, was etwas, das seit dem durch coronabedingten Fernunterricht einigermaßen etabliert ist, jetzt wieder abgeschafft wird und alle sich ganz neu einarbeiten müssen".

In einem anderen BR24-User-Kommentar hieß es: "Sobald Daten über den Teich geschickt werden, (…) haben die Geheimdienste der USA uneingeschränkten Zugriff laut Patriot-Act. Ich würde es mir zehnmal überlegen, Microsoft-Produkte zu verwenden. Bei denen weiß man nie, wann welche Software was rüberschickt."

Ist Datenschutz jetzt wirklich wichtig?

Ähnlich uneinig ist man sich anscheinend in den Bayerischen Schulen. Die Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, Simone Fleischmann, berichtet von zwei tief gespaltenen Lagern. Demnach steht für die einen der Datenschutz im Vordergrund, weshalb vor allem Lösungen von Microsoft für sie nicht in Frage kommen. Die anderen wollen vor allem in Ruhe gelassen werden und nicht schon wieder neue Programme einführen.

Der Graben verläuft teilweise quer durch einzelne Schulen und auch durch den BLLV selbst. Fleischmann muss vermitteln und ärgert sich vor allem darüber, dass der Freistaat es noch immer nicht schaffe, eine saubere Lösung für alle Bedürfnisse an den Schulen zur Verfügung zu stellen.

Datenschutzaufsicht toleriert sogar Einsatz von Microsoft Office 365

Nachfrage beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus, ob es denn nicht doch eine solche Lösung gibt, die alles kann und jetzt einsatzbereit ist. In der Pressestelle verweist man auf die BayernCloud Schule, "eine Plattform mit verschiedenen Angeboten – unter anderem auch zur Kommunikation in der Schulfamilie -, die kostenlos, rechtssicher und datenschutzkonform verwendet werden kann. Das Videokonferenzsystem, das wir dort anbieten, z.B. heißt Visavid."

Wie oft Visavid bzw. die BayernCloud bereits an den Schulen eingesetzt wird, dazu kann das Ministerium allerdings nichts sagen. Es gibt bislang auch keine klare Anweisung, dass die Schulen andere, kommerzielle Plattformen nicht mehr nutzen sollen. Und auch die Datenschutzaufsicht toleriert bislang sogar den Einsatz von Microsoft Office 365, obwohl es hier Bedenken gibt, ob diese Software wirklich im Einklang steht, mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Lediglich Microsoft Teams wird vom Landesbeauftragten für den Datenschutz an Schulen verboten, wenn sich dort jemand darüber beschwert.

Bayerncloud ja – aber bitte nicht gleich!

Monika Faltermeiers Grund- und Mittelschule, die bislang auf der Plattform "Schulmanager" unterwegs ist, kommt mit den Datenschutzbehörden nicht in Konflikt. Hinter dieser Software steckt ein deutscher Anbieter und kein Konzern aus den USA. Falls das Kultusministerium demnächst doch den Wechsel zur Bayerncloud vorschreiben sollte, würde sich Faltermeier nicht wehren. Hauptsache sie bekommt ein Tool, das alles kann. Sie fände es sogar wünschenswert, wenn alle Schulen in Bayern auf dem gleichen System arbeiten würden. Aktuell geht es ihrer Ansicht nicht darum, Daten neu einzupflegen, sondern darum, sich um die Kinder zu kümmern. Nach zwei Jahren Corona gebe es nämlich große Defizite, auch emotional.