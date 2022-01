Microsoft schluckt Activision: Was hinter dem Mega-Deal steckt

70 Milliarden US-Dollar, soviel zahlt Microsoft für den Spieleriesen Activision-Blizzard, der vor allem für Spiele wie Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candycruch oder Overwatch bekannt ist. Es ist der zweite Mega-Deal innerhalb der Games-Branche in kurzer Zeit. Vor wenigen Tagen erst hatte der Spielehersteller Take 2 Interactive den Mobilegame-Spezialisten Zynga für zwölf Milliarden US-Dollar übernommen, der bis dahin größte Betrag, der jemals für ein Spieleunternehmen bezahlt worden war. Jetzt also zahlt Microsoft das fünffache für Activision-Blizzard und schüttelt damit die Branche ordentlich durch. Der Kurs von Spielegiganten wie Electronic Arts und Ubisoft stiegt, während die Aktie von Sony gut acht Prozent nachgab. Sony ist im Spielesektor der größte Konkurrent von Microsoft.

Der Trend geht zu Spiele-Abo

Die Branche sortiert sich neu und das hat auch mit einem fundamentaler Wandel zu tun: Es ändert sich die Art, wie mit Computerspielen Geld verdient wird. In der Game-Branche ist eine Transformation in Gange, welche die Musik - und die Serienwelt bereits durchlebt haben. Spotify und Netflix haben Abo-Dienste populär gemacht bei denen der Kunde einen monatlichen Fix-Betrag zahlt und dafür Zugang zu einer ganzen Bibliothek an Inhalten bekommt. "Zugang statt Besitz", auf diese griffige Formel brachte der Ökonom Jeremy Rifkin in seinem Buch "Access" bereits im Jahr 2000 das Wesen solcher Geschäftsmodelle im Digitalzeitalter.

Microsoft auf Einkaufstour

Mit dem "Microsoft Game Pass" hat Microsoft seit einiger Zeit ein Abo-Modell im Angebot, bei dem Spieler für einen monatlichen Preis zwischen neun und 13 Euro auf eine gewaltige Spielbibliothek zugreifen können. Microsoft triebt das Angebot energisch voran und Spiele, die hier exklusiv erscheinen, machen den "Game Pass" noch attraktiver. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass Microsoft sich bereits seit einiger Zeit immer wieder Spielefirmen einverleibt. Für großes Aufsehen sorgte vor allem die Übernahme des Medienunternehmens Zenimax im September 2020, zu dem vor allem das Hit-Studio Bethesda gehört. Von Bethesda soll in diesem Jahr das Science-Fiction Rollenspiel "Starfield" erscheinen. "Starfield" ist das vermutlich wichtigste Spiel des Jahres und wird direkt zum Launch im Gamepass landen.

Jetzt ist Sony am Zug

Mit dem Kauf von Activision-Blizzard stärkt Microsoft sein Ökosystem und seinen Abo-Dienst. Der Softwareriese aus Redmond nutzte hier vermutlich auch die Schwäche von Activision-Blizzard aus. Der Spielehersteller hatte in den letzten Monaten mit Sexismus-Skandalen zu kämpfen, was auch den Aktienkurs der Firma straucheln ließ. So konnte Microsoft trotz eines beachtlichen Aufschlags Activision-Blizzard immer noch für einen geringeren Preis kaufen, als die Markkapitalisierung des Unternehmens im Januar 2021 betragen hätte.

Die große Frage ist nun, wie Sony reagieren wird. Bislang hat Sony kein vergleichbares Abomodell wie Microsoft im Angebot. Unter dem Projekt-Name "Spartacus" wird aber an einem solchen gearbeitet. Allerdings ist noch wenig über den Dienst bekannt. Das dürfte sich bald ändern. Für Sony tickt jetzt die Uhr.