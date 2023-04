Microsoft plant offenbar Teams von Office zu entkoppeln

Microsoft plant offenbar, die Videokonferenz- und Messaging-App Teams von seinem Office-Softwarepaket zu entkoppeln. Damit will der US-Technologieriese wohl eine kartellrechtliche Untersuchung durch die EU verhindern. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf zwei Personen, die direkt mit dem Plan vertraut seien. Den anonymen Quellen zufolge sei eine Entscheidung aber noch nicht gefallen.

Teams ist bisher nur in einer Basis-Version separat erhältlich

Bislang vertreibt Microsoft Teams als Bestandteil des Software-Pakets Office 365. Wer dieses installiert, bekommt automatisch auch MS Teams. Das Kollaborations-Tool ist zwar auch separat erhältlich, allerdings nur in einer Basis-Version. Wer erweiterte Funktionen wie eine längere Besprechungszeit nutzen will, muss zur Office-Version von Teams wechseln.

Slack sieht in der Bündelung einen Wettbewerbsverstoß

Der Teams-Konkurrent Slack beschwerte sich 2020 bei der Wettbewerbs-Behörde der EU-Kommission und bezeichnete Microsofts Praxis, Teams und Office zu bündeln, als wettbewerbswidrig. Die Beschwerde von Slack kam zu einem Zeitpunkt, als immer mehr Menschen von zuhause aus arbeiteten. Die Nutzung von Kommunikations-Apps wie Teams und Slack stieg während der Coronavirus-Pandemie explosionsartig an.

Slack will, dass die EU Microsoft zwingt, Teams getrennt von seiner Office-Software zu verkaufen. Also das, was Microsoft jetzt offenbar plant. Die EU-Kommission hat sich noch nicht zu einer Anfrage der "Financial Times" geäußert.

Ähnlicher Fall beim Internet Explorer

Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft Ärger mit der EU-Kommission. 2008 warf die Kommission Microsoft vor, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen. Auch damals ging es um eine Bündelung: Auf dem Betriebssystem Windows war der Browser Internet Explorer vorinstalliert. Microsoft einigte sich mit der Kommission und versprach, den Nutzern eine Auswahl an Browsern anzubieten. Weil die Firma dieses Versprechen aber nicht einhielt, verhängte die EU 2013 eine Geldstrafe in Höhe von 561 Millionen Euro.

Datenschutz-Bedenken gegen Teams

In Deutschland ist Teams umstritten, weil es Nutzungsdaten in die USA übermittelt, die im Extremfall bei den US-Geheimdiensten landen können. Auch an bayerischen Schulen wird der Einsatz von Teams kontrovers diskutiert.