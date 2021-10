Stiftung Warentest - Apps können bei Angststörungen helfen

Angst ist ein Mechanismus, der uns Menschen über Jahrtausende geholfen hat, zu überleben. Dadurch dass wir Angst bekommen, wägen wir Risiken besser ab. Inzwischen sind viele Angstzustände aber kaum mehr hilfreich, sondern erschweren einem den Alltag. Angsterkrankungen nehmen laut Experten immer mehr zu. Herzrasen, Schwitzen, Zittern und das schreckliche Gefühl gleich sterben zu müssen zählen zu den häufigsten Symptomen. Die Corona-Pandemie mit Lockdown und andauernden Hiobsbotschaften hat nun dafür gesorgt, dass nicht nur (wie häufig berichtet) Depressionen zunehmen, sondern auch Angsterkrankungen.

Die Stiftung Warentest hat noch Apps untersucht, die vor allem bei drei Angst-Typen helfen sollen. Das ist einmal die Panikstörung, bei der einen Angstattacken plötzlich überfallen, ohne dass man nachvollziehen kann, was der Grund dafür ist. Die zweite Störung ist die Agoraphobie, bei der Menschen Angst zum Beispiel vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen haben. Und als drittes ging es im Test um soziale Phobie, der der Betroffene extreme Angst davor haben, sich vor anderen zu blamieren.

Apps als Zwischenlösung

Überkommen einen solche Zustände regelmäßig, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen, der zunächst einmal eine Diagnose erstellen sollte. Danach könnte eine Therapie das Mittel der Wahl sein. Das Problem ist nur, dass psychotherapeutische Behandlungsplätze meist über viele Monate ausgebucht sind. In der Übergangszeit können nun Apps durchaus gute Hilfe leisten, wie Anke Papels von der Stiftung Warentest berichtet.

Sie hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen insgesamt sieben Apps gegen Angststörungen untersucht, zwei davon haben mit der Note „gut“ abgeschnitten. Die beiden Testsieger heißen „HelloBetter“ und „Velibra“. Die übrigen Apps konnten nicht mithalten. Vor einem Anbieter warnen die Tester sogar ausdrücklich. Hier ist das Konzept angeblich aus verschiedenen Methoden zusammengewürfelt, viele Übungen sind zu kurz und manche Informationen einfach unbrauchbar. Zudem fehlen wissenschaftliche Nachweise für den Nutzen. Die Testsieger konnten die Wirksamkeit ihrer Methoden dagegen gut belegen.

Methoden aus der Verhaltenstherapie

Die Apps unterstützen die Nutzerinnen und Nutzer dabei, sich ihre Gedanken und Gefühle bewusst zu machen und belastende Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und zu ändern. Sie bieten verschiedene Module an, die auf bis zu zwölf Wochen angelegt sind. Darunter sind auch Chat-ähnliche Dialoge und Tagebücher zur Selbstbeobachtung. Es gibt außerdem Übungen, in denen Personen mit Agoraphobie zum Beispiel mit der Smartphone-App in einen vollen Bus geschickt werden, um sie mit ihrer Angst zu konfrontieren.

Nicht billig und nicht datenschutzkonform

Die Apps haben ihren Preis. Die beiden Testsieger kosten rund 600 bzw. 950 Euro. Die teurere Velibra-App wird dabei von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt und bezahlt. Die 600 Euro für Velibra bekommt bislang nur erstattet, wer Mitglied der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ist.

Wer sich einer solchen App mit seinen psychischen Problemen anvertraut, möchte ziemlich sicher nicht, dass seine Daten öffentlich werden. Testerin Anke Papels erklärt, dass die Programme im Prinzip nichts preisgeben. Einen Pferdefuß gibt es aber: In den Datenschutzerklärungen hat Warentest bei fast allen Anbietern gravierende Mängel festgestellt – auch bei den beiden Gewinnern. Ob man den Apps trotzdem traut, bleibt einem am Ende selbst überlassen.