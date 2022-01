Metaverse: Erfinder glaubt an drei Varianten

Was ist eigentlich das Metaverse? Auf diese Frage bekommt man von Leuten, die es wissen müssten derzeit entweder jedes Mal eine andere Antwort, oder nur ein Schulterzucken. Erahnen kann man die Möglichkeiten vielleicht, wenn man sich die Präsentation von Facebook-Chef Marc Zuckerberg vom Oktober 2021 ansieht, bei der er den eigenen Konzern konsequenterweise auch gleich in Meta umbenannte.

Auch Microsoft, Nike und Adidas wollen ins Metaverse

Unterdessen dürften die Pläne, die Microsoft verfolgt, ganz anders aussehen, als Zuckerbergs verspielte Märchen-Variante. Microsoft verfolgt womöglich eher einen Ansatz für Geschäftskunden. In Redmond sieht man das Metaverse als Fortentwicklung des Kommunikationstools Teams. Wobei so ganz sicher ist man sich wohl auch nicht, wohin die Reise gehen soll, denn Microsoft hat gerade erst den Gaming-Giganten Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar gekauft, um sich fitter zu machen für virtuelle Welten.

Auch die Sportartikelhersteller Nike und Adidas stecken Geld in das Metaverse und erhoffen sich davon offenbar, dass sie – wenn es soweit ist mit der neuen Zukunftswelt – viel Geld mit virtuellen Turnschuhen und digitalen Golfschlägern scheffeln können. Alle diese Investitionen sind dabei ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang.

Die Ur-Idee des Metaverse

Um es auf den Punkt zu bringen: niemand weiß, was das Metaverse ist – und so versuchen wir bei Neal Stephenson mehr herauszufinden. Er hat das Metaverse Anfang der 90er-Jahre erfunden, als fantastische Digitalwelt im Roman "Snow Crash". Stephenson erklärt sich zum Interview bereit, per Videoschalte nach Seattle.

Was der Autor ohne Zögern liefern kann, ist eine Definition von Metaverse, wie er es sich im Roman vorgestellt hat. "Das würde man heute vielleicht als eine echt virtuelle webbasierte Multifunktions-Umgebung bezeichnen. Viele Leute können das Erlebnis live und gleichzeitig teilen, egal wo sie sich auf der Erde gerade physisch aufhalten. Sie sehen alle die gleiche virtuelle Umgebung. Sie haben alle audiovisuelle Körper, die man als Avatar bezeichnet."

Second Life als eine der ersten Umsetzungen

Soweit erinnert die Vision stark an die Plattform Second Life, die rund zehn Jahre nach dem Roman kam. Dort konnte man einen Avatar erschaffen, einen Stellvertreter in der virtuellen Welt, mit übermenschlichem Körper und feenhafter Ausstrahlung – wenn man das wollte. Eines der Probleme der frühen virtuellen Welten war aber, dass die Technik noch nicht das liefern konnte, was sich viele User gewünscht hätten.

Datenbrillen, Internetgeschwindigkeiten und Rechenkapazitäten – alles noch nicht so gut, dass man viele Millionen Menschen ohne großes Ruckeln miteinander hätte interagieren lassen können. Auch Stephenson war klar, dass die Technik der Knackpunkt sein würde, an dem seine Vorstellungen des Metaverse womöglich noch lange Zeit scheitern würden.

Wird das Metaverse nur eine Super-Werbemaschine?

Inzwischen ist die Entwicklung wieder einen sehr deutlichen Schritt weiter. Mit der Blockchain gibt es zudem eine Möglichkeit, Geld und andere Werte in den virtuellen Raum zu transferieren. Wobei sich hier gleich die Frage anschließt, was das Metaverse eigentlich werden soll, eine neue noch besser durchkonzipierte Geldmaschine für die Werbeindustrie, oder eine vielleicht etwas bessere Welt mit mehr Freiheiten und neuen Möglichkeiten für möglichst viele Menschen.

Stephenson glaubt: beides. Seiner Ansicht nach wird Werbung das nötige Geld in das Projekt Metaverse spülen, um es aufzubauen. Ein Infrastruktur für ein permanent funktionierendes, hyperrealistisches 3D-Video-Erlebnis, das Milliarden von Menschen nutzen können, wird enorme finanzielle Mittel verschlingen. Aber daneben kann es andere Metaverse-Ecken geben.

Drei Metaverse-Varianten

Stephenson kann sich drei verschiedene Modelle vorstellen: "Ein kostenloses Metaverse mit Werbung, ein Abo-Metaverse ohne Werbung und dann wird es noch so eine Open-Source-Wikipedia-Variante geben. Das ist umsonst, da gibt es keine Werbung, das wird halt so eine Hobby-Ecke mit dem entsprechenden Look-and-Feel sein." Der Autor glaubt an offene Zonen, wo jeder sein Ding machen, beziehungsweise seine eigene Anwendung im Metaverse erschaffen könne. Hört sich grundsätzlich nicht uninteressant an.

Die Menschheit wird nicht im Metaverse verschwinden

Doch was ist mit der Sorge, dass sich die Menschen in dieser neuen digitalen Parallel-Welt verlieren könnten, weil die ihnen mehr bietet, als die echte – zumal in Zeiten von Pandemie und Lockdown. Doch Neal Stephenson ist hier weit weniger pessimistisch, als in seinem dystopischen Roman "Snow Crash" und das aus einem ganz profunden Grund. Er stellt fest, dass sich die Leute heutzutage Datenbrillen freiwillig nie länger als eine halbe Stunde oder eine Stunde lang aufsetzen wollen – daran werde sich nichts ändern, glaubt er. Zu unbequem und zu unnatürlich für die allermeisten Menschen.

Trotzdem zum Schluss noch eine deutliche Warnung: Diese Headsets könnten viel mehr Daten sammeln, als man das bisher gewohnt sei. Sie können die Augen tracken, registrieren wo wir hinschauen und sie bekommen sogar unsere emotionalen Zustände immer besser mit. Stephenson sagt: "wer solche Geräte am Körper trägt, muss im künftigen Metaverse genau hinschauen, wer Kontrolle über die Daten hat und was damit angestellt wird."