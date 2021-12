Meta soll Gif-Plattform Giphy wieder verkaufen

Gifs sind heute aus dem Internet nicht mehr wegzudenken. Auf den verschiedenen Plattformen lassen sich Links zu diesen kleinen animierten Grafiken herunterladen und in sozialen Netzwerken, Messenger-Diensten und tausenden von Apps einfügen.

Im Frühjahr 2020 wagte sich Facebook einen Schritt weiter in die Welt der Gifs und kaufte für eine halbe Milliarde Dollar Giphy - eine der weltweit größten Plattformen, auf denen Gifs gesammelt werden. Nun folgt ein Rückschlag: Facebook, das sich mittlerweile in Meta umbenannt hat, muss den Kauf von Giphy wohl rückgängig machen. Was für die meisten Nutzer wohl keine große Folgen hätte, zeigt, wie dünn die Luft für den Zuckerberg-Konzern mittlerweile geworden ist.

Bedenken wegen Monopolstellung

Nun hat die Kartellbehörde des Vereinigten Königreichs jedoch Einspruch erhoben - und Facebook angewiesen, Giphy wieder zu verkaufen. "Indem wir Facebook zwingen, Giphy zu verkaufen, schützen wir Millionen von Social Media-Nutzern und fördern Wettbewerb und Innovationen im digitalen Werbemarkt", so Stuart Macintosh, der die Untersuchung der Behörde geleitet hat.

Die Entscheidung ist bemerkenswert. Bereits seit Jahren wird darüber diskutiert, ob sich Meta durch die Übernahmen von WhatsApp und Instagram unlautere Wettbewerbsvorteile verschafft hat - und damit als Quasi-Monopolist der Social Media-Branche agiert.

Meta will womöglich Widerspruch einlegen

Sollte Meta tatsächlich gezwungen sein, Giphy wieder abzustoßen, wäre dies der erste konkrete Schritt in Richtung Entflechtung des Konzerns. Allerdings: Meta will es nicht so weit kommen lassen."Wir untersuchen diese Entscheidung und halten uns alle Optionen offen", sagte ein Pressesprecher.