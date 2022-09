Meta löscht Fake News-Netzwerke aus Russland und China

Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, hat zwei Desinformationsnetzwerke von seinen Plattformen verbannt, die rund um den Ukraine-Krieg erfundene Nachrichten und Desinformation verbreitet haben. In einem Statement gab Meta bekannt, es handele sich um "die größte und komplexeste Operation russischen Ursprungs, die wir seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eingeschränkt haben".

Echt aussehende Nachrichtenseiten — falsche Nachrichten

Im Zentrum der Desinformationskampagne stand ein Netzwerk von Dutzenden Websites, die deutsche, englische und anderssprachige Nachrichtenseiten imitierten. Die Fälscher hatten beispielsweise Nachrichtenangebote wie den "Spiegel", "Bild" und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nachgebaut.

Gekaufte Reichweite

Anschließend hatte ein Netzwerk von tausenden Nutzerprofilen und Seiten die Links auf Facebook und Instagram verbreitet — teilweise mit gekaufter Reichweite. Über 100.000 Dollar hat das Netzwerk für Anzeigen auf den Meta-Plattformen ausgegeben. Wer auf einen der Links klickte, wurde auf falsche Nachrichten geführt, die auf den ersten Blick wie legitime Nachrichtenseiten aussahen, im Text aber russische und anti-westliche Propaganda verbreiteten.

Journalistische Recherchen zeigten die Gefahr

Aufmerksam wurde Meta auf das Netzwerk zunächst durch Recherchen von T-Online. Dort wurde Ende August über die koordinierte Propaganda-Kampagne berichtet.

Seinen Ursprung haben die Fakes demnach in Russland. Kreml-treue "Tastaturkrieger" haben sich dort in komplexen Netzwerken organisiert, die im internationalen Internet gezielt für Cyberattacken, Störungen und Propagandakämpfe sorgen. Doch auch chinesische Netze waren an der von Meta ausgehobenen Kampagne beteiligt.