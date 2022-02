Droht eine Abschaltung von Facebook und Instagram in Europa?

Meta steckt in der Krise: An der Börse hat der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp zuletzt einen der größten Aktiencrashs aller Zeiten hingelegt. Anstoß dafür war die Nachricht, dass Facebook zum ersten Mal in seiner Geschichte aktive Nutzer verloren hat.

Nun warnt Meta vor einem weiteren Schreckensszenario. In seinem Jahresbericht räumt Meta das Risiko ein, dass Facebook und Instagram nicht mehr lange in Europa verfügbar sein könnten.

Worum geht es?

Konkret geht es um die Frage, ob Meta die Daten von europäischen Nutzern auf seinen Servern in den Vereinigten Staaten verarbeiten darf oder nicht. Aktuell geschieht das durch das "Privacy Shield" — eine Vereinbarung über streng regulierte Datentransfers zwischen Europa und den USA.

Doch der Europäische Gerichtshof hat dieses Modell bereits im Sommer 2020 für nichtig erklärt, und weder die EU noch die USA haben sich bislang um eine Erneuerung des Abkommens bemüht.

Aktuell teilt Facebook Daten auf der Basis mehrerer rechtlicher Abkommen, welche jedoch in der EU vermehrt unter Druck geraten, und möglicherweise ebenfalls gekippt werden können.

Warum warnt Meta?

In seinem Jahresbericht spricht Meta nun von einem Risiko, dass man bei einem Wegfallen der bestehenden rechtlichen Rahmen "wahrscheinlich" einige von Metas wichtigsten Produkten und Diensten nicht mehr in der EU anbieten könne. Dazu gehören auch Facebook und Instagram.

Meta-Sprecher Nick Clegg bezeichnete das Wegfallen globaler Datentransfers als großes Risiko — nicht nur für für Meta: "Im schlimmsten Szenario würde das bedeuten, dass ein kleines Start-Up in Deutschland keinen amerikanischen Cloud-Anbieter mehr nutzen dürfte."

Müssen Facebook-User sich Sorgen machen?

Aktuell müssen sich Facebook- und Instagram-Nutzer jedoch nicht darum sorgen, nicht mehr auf die Plattformen zugreifen zu können. Zwar haben viele Medien über angebliche Abschaltpläne von Facebook und Europa berichtet — doch diese beziehen sich nur auf Warnungen und rein hypothetische Szenarien. Es wäre nicht das erste Mal, das über einen Rückzug von Facebook aus Europa spekuliert wurde — ohne dass es tatsächlich dazu kam.

Auch Facebook selbst hat der Londoner Zeitung City A.M. bestätigt, nicht an einer Abschaltung in Europa interessiert zu sein. "Wir haben keinerlei Verlangen oder Pläne, uns aus Europa zurückzuziehen", sagte ein Sprecher.