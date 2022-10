META Connect: VR-Brille und Beine für Avatare

Neue VR-Brille, neue Metaversums-Partnerschaften, schickere Avatare – wovon nicht alles Deutschland verfügbar sein wird. Das ist die Kurzzusammenfassung von dem, was Meta-Chef Mark Zuckerberg da gestern auf der Meta-Connect-Konferenz angekündigt hat.

Die neue Generation von Metas virtual Reality-Brillen soll natürlich besser sein als Vorgänger auch leichter – sie ist auf jeden deutlich teurer. 1.800 Euro kostet sie in Europa. 300 mehr als in den USA. Man will jetzt offenbar nicht mehr nur Gamerinnen und Gamer, sondern auch Profi-Anwender ansprechen.

Aber – sie ist erst mal nicht in Deutschland verfügbar. Seit zwei Jahren ermittelt das Bundeskartellamt gegen Meta. Der Verdacht: Missbrauch der Marktmacht. Wer eine Meta-Brille benutzt, musste sich zwingend einen Facebook-Account anlegen. Bis das geklärt ist, gibt es einen Verkaufsstopp.

Kooperation mit Microsoft

Zuckerberg war dann auch sehr bedacht darauf zu betonen, dass es noch mehr Player im Metaversum gibt und mit denen man auch verstärkt zusammenarbeiten will. Mit Microsoft zum Beispiel. Auf der Plattform Teams sollen künftig Videocalls auch mit VR-Brille möglich sein. Ein virtueller Avatar könnte sich beispielsweise in einen echten Konferenzraum setzen.

„Solche Partnerschaften sind bedeutsam“, sagt der Metaversums-Experte Metthew Ball. Denn auf dem Markt herrsche große Skepsis darüber, ob ein interoperables und offenes Metaverse überhaupt möglich, geschweige denn wahrscheinlich ist.

Endlich Beine!

Deswegen sollen Avatare – also die digitalen Abbilder der Userinnen und User - nun quer über verschieden Plattformen benutzt werden können. Es soll auch neue Shops geben. Da lässt sich der eigene Avatar dann mit virtuelle Klamotten ausstatten – gegen echtes Geld - natürlich. Und noch ein Feature kündigt Mark Zuckerberg an, nämlich Beine. Bislang war bei den Avataren bei Meta bei der Hüfte abwärts Schluss.

