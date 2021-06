Messerattacke von Würzburg: So reagiert das Netz

Am Samstag, die blutige Tat von Würzburg ist erst ein paar Stunden alt, da war sich ein Telegram-Nutzer bereits sicher: Die Tat ist inszeniert. Schließlich habe der Angreifer kein Blut an der Kleidung gehabt und das Ganze wirke auf ihn eher so, als wolle man vertuschen, dass über ein Tunnelsystem im Würzburger Untergrund ein geheimer Organhandel abgewickelt wird. Der Post verbreitete sich in Windeseile und erreicht auf der umstrittenen Plattform gut 60.000 Nutzer.

Dass Ereignisse, die viele Menschen bewegen, auch Verschwörungstheorien nach sich ziehen, ist nichts Neues. Neu aber ist die fragmentierte Netzöffentlichkeit. Twitter, Facebook und YouTube gehen energischer als früher gegen fragwürdige Inhalte auf den eigenen Plattformen vor und so verlagert sich ein Teil dessen, was früher auf den großen Social Media-Plattformen passiert ist, auf weitgehend unregulierte Plattformen wie Telegram oder die Videoplattform BitChute.

Im Video: Einordnung der Reaktionen in sozialen Medien