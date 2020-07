Meme-Schlacht im Netz: “Hurensohn” darf nicht Jugendwort werden

Seit Jahren steht die Aktion “Jugendwort des Jahres” in der Kritik. Entweder die gekürten Begriffe sind überhaupt nicht in der Jugendsprache gebräuchlich, so etwa “Smombie” im Jahr 2015. Oder aber die Auszeichnung von Wörtern wie “Yolo” oder “fly” hinkt der tatsächlichen Jugendsprache um Jahre hinterher und ist selbst bereits veraltet.

Alle dürfen bei der Abstimmung mitmachen - eine gute Idee?

Nachdem der Langenscheidt-Verlag sich letztes Jahr dazu entschied, kein Jugendwort des Jahres zu küren, ist die Aktion im Jahr 2020 wieder zurück. Diesmal soll auf die Kritik reagiert werden, indem der jungen Community selbst möglichst viel Mitspracherecht gegeben wird. Auf der Website des Langenscheidt-Verlags dürfen frei Begriffe zur Wahl eingereicht werden - anschließend soll in einer Abstimmung unter den 10 meist-eingereichten Wörtern das Jugendwort gekürt werden.

Doch wie so oft bei Online-Abstimmungen hat das Internet eigene Vorstellungen davon, wie eine gelungene Auswahl aussehen sollte. In diesem Fall heißt das: Verschiedene Meme-Communities auf Social Media-Plattformen liefern sich gerade einen erbitterten Wettstreit darüber, wessen Einreichung dieses Jahr die Oberhand gewinnt. Das ganze ist zum Teil eine Spaß-Aktion, zum anderen aber auch eine Kritik an der Idee eines “Jugendwortes” an sich, weshalb die Einreichungen auch nicht in das Schema passen, das Langenscheidt traditionell bevorzugt.

Das Jugendwort 2020 "Hurensohn"?

Die Memeliebhaber-Community /r/ich_iel hat auf Reddit 165.000 Mitglieder - und einen klaren Favoriten: “Hurensohn”. Basierend auf dem dort beliebten Meme “Sprich deutsch, du Hurensohn” engagieren sich Memeschaffende auf /r/ich_iel seit einigen Tagen dafür, “Hurensohn” zum Jugendwort 2020 zu machen - wohl wissend, dass der Begriff weder aktuell noch besonders gesellschaftlich relevant ist. Ein User machte sich sogar nach eigenen Angaben die Mühe, einen Bot zu programmieren, der alle fünf Sekunden neu für “Hurensohn” abstimmt.