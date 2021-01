Mehrstündige Panne beim Messenger-Dienst Slack

Beim Messenger-Dienst Slack hat es am Montag eine mehrstündige Panne gegeben. Das in San Francisco ansässige Unternehmen erklärte zunächst, es gebe Probleme beim Verbinden mit der Software. Kurz darauf sprach es sogar von einem "Ausfall". Slack entschuldigte sich für die Störung am ersten Arbeitstag des neuen Jahres und kündigte an, den Problemen auf den Grund zu gehen.

Der Ausfall begann am Montagnachmittag europäischer Zeit - als in den USA vielerorts der Arbeitstag begann. Erst mehr als zwei Stunden nach Auftreten der ersten Probleme teilte Slack mit, dass der Betrieb zumindest teilweise wieder hergestellt worden sei. Eine Ursache für die Panne nannte Slack zunächst nicht.

Slack wird Teil des Cloud-Anbieters Salesforce

Slack, das im Dezember für 27,7 Milliarden Dollar (22,6 Milliarden Euro) vom Cloud-Anbieter Salesforce gekauft wurde, wird seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt von Unternehmen für die digitale Zusammenarbeit im Homeoffice genutzt. Mit Slack können Nachrichten ausgetauscht werden, zudem sind Chats mit Einzelnen oder in einer Gruppe möglich.