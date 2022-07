Mehr Empfehlungen, mehr Videos: Facebook macht TikTok nach

Inhalte von Freunden lassen sich chronologisch anzeigen

Im Home-Feed werden weiter die Inhalte von Freunden angezeigt - jedoch sind diese auch vom Algorithmus sortiert.

Wer das nicht will, der kann direkt in den Feeds-Tab wechseln. Dort bekommt man die aktuellsten Beiträge von Freunden, Seiten und Gruppen anzeigt. Freunde oder Seiten können dort zu Favoriten hinzugefügt werden, die man über einen eigenen Reiter aufrufen kann.

Diese chronologische, algorithmenfreie Funktion bietet Facebook schon lange an, allerdings war sie bisher schwerer zu finden als das nun der Fall ist.

Anordnung der Tabs lässt sich personalisieren

Welche Tabs in der App angezeigt werden, richtet sich danach, welche Bereiche man am häufigsten verwendet. Allerdings kann man die Anzeige personalisieren, also nicht benötigte Tabs löschen und andere, etwa "Nachrichten" fixieren. Das Update wird im Laufe dieser Woche ausgerollt.