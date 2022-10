Mehr als Social-Phänomen: Ice Bucket Challenge hilft ALS-Kranken

August 2014. Barack Obama sitzt im Weißen Haus, Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Wenige Monate zuvor hat Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Das Thema des Sommers ist in diesen Prä-Brexit-Trump-Corona-Ukrainekrieg-Energiekrise-Zeiten dennoch die Ice Bucket Challenge.

Menschen schütteten sich Eiswasser-Kübel über den Kopf, um auf die Krankheit ALS, oder Amyotrophe Lateralsklerose, aufmerksam zu machen. Tatsächlich sammelten die Challenge-Initiatoren von der ALS Association ALSA damals 115 Millionen Dollar ein.

Medikament soll Leben von ALS-Kranken verlängern

Nun, acht Jahre später, konnte die Organisation Ende September einen Erfolg vermelden: Die zuständige US-Kontrollbehörde, die Food and Drug Administration FDA, hat ein über die Ice-Bucket-Challenge finanziertes Medikament zugelassen. Wie die ALS-Expertin Eufrosina Young vom Upstate Uniklinikum in New York gegenüber CNBC sagt, kann die Arznei namens Relyvrio (Kostenpunkt: 158.000 Dollar pro Jahr) das Leben von ALS-Patienten um fast sieben Monate verlängern. ALS-Patienten sterben in der Regel drei bis fünf Jahre nach Ausbruch der Krankheit. Die Krankheit zerstört Nervenzellen und nimmt Patienten so nach und nach die Kontrolle über Laufen, Sprechen, Essen und Atmen.

"Sechs Monate können bedeuten, dass jemand an der Abschlussfeier seiner Tochter teilhaben kann, an einer Hochzeit, an der Geburt eines Kindes", erklärt die ALSA-Präsidentin Calaneet Balas laut National Public Radio (NPR). Und doch gibt es auch Kritik und Skepsis gegenüber dem neuen Medikament.

Experten sind noch skeptisch

So zweifelt etwa David Rind vom Institute für Clinical und Economic Review gegenüber NPR an den Tests zu Relyvrio. Auch andere Wissenschaftler haben demnach Bedenken. Bisher gibt es nur eine Studie mit 137 Patienten. Normalerweise braucht es zwei unabhängige Studien oder eine sehr große.

Die FDA entschied sich dennoch für die Freigabe – wegen der Schwere und Lebensgefahr durch die Krankheit. Auch Expertin Young sagt gegenüber CNBC: "Jeder will eine größere Studie und mehr Beweise. Aber, ich denke, am Ende können wir uns auch alle darauf einigen, dass ein Großteil der ALS-Patienten diese Zeit nicht hat."

Skepsis schon 2014

Trotz der Zweifel könnte es zumindest einzelnen Betroffenen nun aber endlich helfen, dass etwa Bill Gates, Helene Fischer, Mark Zuckerberg, George W. Bush, Kermit, der Frosch und Cem Özdemir mit einer Hanfpflanze im Video-Hintergrund sich seinerzeit nass machten und oftmals auch spendeten. Neben der ALSA erhielten laut "Spiegel" auch deutsche Organisationen wie die Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke, die ALS-Ambulanz der Charité und die Deutsche Herzstiftung in dieser Zeit ein Vielfaches ihrer sonst üblichen Spendengelder.

Skepsis an der Aktion gab es aber auch damals bereits. So berichtet der "Spiegel" schon im September 2014, dass Kritiker bei Facebook und Twitter beklagten, dass ALSA zu wenig Geld für Forschung ausgebe und etwa die Geschäftsführer der Organisation hohe Gehälter erhielten. ALSA musste sich schon damals rechtfertigen. Deutsche und auch amerikanische Spenden-Experten nahmen ALSA aber auch schon damals in Schutz.

2,2 Millionen Dollar aus der Ice Bucket Challenge

Auch zur aktuellen Zulassung nennte ALSA Zahlen: Rund 2,2 Millionen Dollar aus der Ice Bucket Challenge sind laut ALSA in das nun zugelassene Medikament geflossen. Insgesamt haben man seit 2014 127 Millionen in 130 Forschung-Projekte in 12 Ländern gesteckt. 40 potentielle Medikamente seien derzeit in der Entwicklung.

Zwei Menschen werden sie nicht mehr helfen können: Pat Quinn and Pete Frates. Es sind die beiden jungen ALS-Betroffenen, die die Ice Bucket Challenge gestartet haben – und die 2020 beziehungsweise 2019 gestorben sind.