Medientage: Wie Augmented Reality unser Leben verändern könnte

Der große Hemmschuh ist die Hardware: AR- und VR-Brillen sind noch immer extrem unpraktisch, weil zu groß, zu schwer und zu unflexibel. Doch bald schon sollen Nutzer mit Brillen nicht mehr aussehen wie blinde Maulwürfe. Rolf Illenberger vom Start-Up Viond ist überzeugt, dass in spätestens eineinhalb Jahren Brillen auf den Markt kommen, deren Gläser wahlweise undurchsichtig oder transparent sein werden.

Der Nutzer kann dann per Knopfdruck zwischen erweiterter und virtueller Welt hin- und herswitchen. Über den Zeitpunkt, wann solche Geräte auf den Markt kommen, waren sich auf den Münchner Medientagen nicht alle einig. Klar scheint aber zumindest, dass die Lenses oder Glasses bald schicker aussehen werden, als momentan.

Sehen, wie sich der Gesprächspartner fühlt

Augmented und Virtual Reality werden die Kommunikation verändern. Video-Unterhaltungen mit XR-Brillen werden womöglich bald an der Tagesordnung sein. Prof. Christian Malterer von der Mediadesign Hochschule Berlin weist darauf hin, dass dabei auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen werde. Bei einem Skype-Call könnte der Nutzer dann durch Auswertung der Gesichtszüge des Gegenübers angezeigt bekommen, wie sie oder er sich gerade fühlt. Gleichzeitig kann man durch digitales Facelifting versuchen, sein eigenes Erscheinungsbild in einem Video-Gespräch live zu optimieren, etwa um zu kaschieren, dass man gerade selbst einen schlechten Tag hat.

In andere Menschen schlüpfen und hautnah miterleben

Die Dänin Ane Skak ist Geschäftsführerin von Immersive Stories, einer Firma, die VR-Inhalte erstellt. Ihr ist es gelungen, in Dänemark eine ungewohnte Debatte über Alterspflege in Gang zu bringen. Ane Skak produzierte ein VR-Video mit dem Titel "Als ich ein Bad bekam". Wer es ansieht, findet sich im Körper einer alten Frau wieder, die noch ein Bad nehmen möchte, bevor ihr Enkelkind zu Besuch kommt. Die Pflegerin hat dafür aber keine Zeit und wäscht die Patientin hektisch mit dem Waschlappen. Das Video wurde Politikern mit VR-Brille vorgeführt, bevor sie über das Thema Altenversorgung in einer TV-Runde diskutierten. Ergebnis: Die Debatte verlief ganz anders als sonst meist üblich. Es gab viel weniger Fakten und Floskeln, sondern viel mehr emotionale Argumente. Ane Sak glaubt, die Einrücke würden durch VR eindrücklicher und drängen tiefer ins Gedächtnis.

Rückkehr in ein (gerechteres) Second Life

Wir erinnern uns: Wer sich vor rund zehn Jahren in der Welt nicht wirklich wohl fühlte, tauchte ab ins zweite Leben und richtete sich in diesem Second Life mit seinem Avatar gemütlich ein. Betrieben wird diese Parallelwelt, die inzwischen ziemlich aus der Mode gekommen ist, von der US-Firma Linden Labs. Kritisiert wird bei Second Life die fehlende Haftung für virtuelle Gegenstände. Was passiert mit den Avataren und deren teuer mit Linden-Dollars bezahltem Eigentum, wenn Linden Labs pleite geht? Réné Schmidt von der deutschen Firma Qwellcode arbeitet an einem Revivial virtueller Welten.

Zum einen, glaubt er, lässt sich dank VR und AR inzwischen viel besser eintauchen in ein digitales Zweitleben. Zum anderen, so Schmid, lasse sich dank der Blockchain das Haftungsproblem lösen. Die Blockchain, die Währungen wie Bitcoin oder Etherium vergleichsweise fälschungssicher macht, soll auch Besitztümer in virtuellen Welten auf Dauer sichern. Gemeinsam mit dem argentinischen Unternehmen Decentreland arbeitet Qwellcode an einer neuen Cyber-Stadt. Bei einer Auktion im Dezember 2017 wurden angeblich für 28 Millionen Dollar virtuelle Grundstücke verkauft. Diese digitalen Parzellen würden jetzt, ein knappes Jahr danach, schon für ein Vielfaches gehandelt, so Schmid.

Mit VR-Brille auf Shopping-Tour

Mit der Blockchain-Technologie lassen sich offenbar auch Wertgegenstände fälschungssicher erschaffen. Luxushersteller wie Louis Vuitton könnten zum Beispiel limitiert virtuelle Handtaschen im Second Space verkaufen. Auf die Frage aus dem Medientage-Publikum, warum sich Kunden eine digitale Luxushandtasche für viel Geld kaufen sollten, wo sie doch auch eine echte erwerben könnten, antwortet Réné Schmid mit der simplen Antwort: "Aus dem gleichen Grund wie damals im Second Life: Weil sie es schick finden!"