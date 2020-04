Medien-Startup im Armutsland Moldawien

Roman Fillipov ist erst seit April 2019 bei "Rise Moldova". Er kümmert sich als Video-Redakteur darum, dass die Geschichten nicht nur Texte und Fotos enthalten, sondern auch Bewegtbild.

"Wir wollten eine Plattform schaffen, damit lokale investigative Reporter ihre Geschichten publizieren können. Der Grund: Moldau ist ein kleines Land, das heißt, dass organisierte Kriminalität, Waffenhandel und Geldwäsche logischerweise nicht an der Landesgrenze Halt machen." Roman Fillipov

Finanzierung aus Stiftungsgeldern

Derzeit hat "Rise Moldova" zehn Mitarbeiter und 15 Freelancer. Das Startup wurde 2014 gegründet und RISE steht für "Reporteri de Investigatie si Securitate Editoriala", übersetzt eine Vereinigung von Reportern für investigative Recherche und redaktionelle Sicherheit.

Das Startup finanziert sich zu 90 Prozent aus Stiftungsgeldern, unter anderem bekommt es Unterstützung von der Open Society Foundation des Milliardärs George Soros und der US-amerikanischen Botschaft. Mittelfristig gibt es Überlegungen, eine Mitgliederkampagne zu starten, um eine weitere Einnahmequelle aufzubauen.

"Das können sich viele Moldauer einfach nicht leisten. Es geht gar nicht darum, dass sie daran nicht interessiert wären – sie haben einfach nicht die Mittel dafür. Insgesamt muss man sagen, dass es gar nicht so sehr um Journalismus oder investigative Recherchen geht. Es ist nun mal Fakt, dass Crowdfunding per se in Moldau keinen breiten Anklang findet." Roman Fillipov

Soziale Medien als Informationsquelle

Das Durchschnittseinkommen in Moldau beträgt gerade mal 450 Euro im Monat. Deshalb ist es wenig aussichtsreich, die Menschen um fünf oder zehn Euro Mitgliedsbeitrag monatlich zu bitten.

Sinnvoller ist es wohl, die Moldauer im Ausland zu adressieren. Denn die informieren sich in erster Linie digital. Das heißt, man kann sie gut über Social Media oder die Webseite erreichen. Das sagt auch Natalia Sanduta, die sich bei "Rise Moldova" ums Fundraising kümmert:

"Moldauer, die im Ausland leben, sind sehr daran interessiert, was in ihrem Herkunftsland passiert. Manchmal sind sie sogar besser informiert als die Bevölkerung vor Ort. Das mag überraschen, aber sie sind in der Regel besser gebildet und interessieren sich stärker für das, was um sie herum passiert." Natalia Sanduta

Entweder Fundraising oder Recherche

Es gibt weltweit durchaus einige Medien-Startups, bei denen sich die Reporter parallel zu ihren Recherchen auch um die Kommunikation mit Geldgebern wie Stiftungen kümmern. Für die 31-jährige Natalia Sanduta unvorstellbar.

"Wenn man sich gleichzeitig auch auf den Journalismus konzentrieren muss, ist das sehr schwierig. Es kostet viel Zeit, einen Projektantrag zu stellen und wenn man die Förderung bekommen hat, die Stifter über Zwischenergebnisse zu informieren. Wenn sich eine Organisation das leisten kann, würde ich immer dafür plädieren, jemanden einzustellen, der oder die sich nur ums Fundraising kümmert." Natalia Sanduta

Investigative Journalisten schwer zu finden

Als größte Herausforderung nennt Natalia Sanduta die Aufgabe, Reporter zu finden, die investigative Geschichten in Moldau umsetzen wollen. Das bestätigt auch Video-Redakteur Roman Fillipov:

"Es gibt viele gute Reporter im Land, die investigativ arbeiten. Das Problem ist, dass immer mehr auswandern und wir Schwierigkeiten haben, sie nachzubesetzen. Wir versuchen dem dadurch entgegenzuwirken, dass wir Trainings anbieten, um investigative Arbeiten generell bekannter zu machen. Aber es bleibt ein echt schwieriges Unterfangen." Video-Redakteur Roman Fillipov

Korruption im Land aufdecken

Das Ziel sei von Anfang an gewesen, etwas im Land verändern zu wollen und möglichst viele Menschen zum Beispiel über korruptive Machenschaften zu informieren. Das gelinge zwar immer besser, spürbare Veränderungen ließen trotzdem auf sich warten.

"Das größte Problem im Land ist Korruption – und das betrifft auch die Medien. Denn viele Medien sind in der Hand von Oligarchen und deshalb sind die meisten Medien voreingenommen, weil sie in erster Linie deren Interessen verfolgen." Roman Fillipov

Unverkennbare Handschrift

In den nächsten Jahren will Roman Fillipov am liebsten noch mehr Multimedia-Projekte umsetzen und eine Datenbank namens "People of Interest" aufbauen, um Hintergründe über mächtige Akteure zugänglich zu machen. Außerdem soll es in Zukunft mehr Bewegtbild auf der eigenen Webseite, auf YouTube und auf Facebook geben. Das langfristige Ziel: eine eigene, unverkennbare Handschrift zu entwickeln. "Der Grund, warum wir Videos machen, ist, dass wir ein breiteres Publikum erreichen wollen. Unsere langen investigativen Geschichten sind schwierig zu lesen und zu verstehen. Wenn man sich zum Beispiel unsere Originaldokumente anschaut, dann stammen die meist von Gerichten oder Behörden und erschließen sich nicht jedem sofort. Durch Videos wollen wir Menschen erreichen, die einen anderen Zugang brauchen und sich dadurch auch mit uns austauschen wollen."