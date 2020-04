Mangelware Atemschutzmasken: Kreative DIY-Selbstversuche

Überstunden statt Kurzarbeit

Im hinteren Bereich des Ladens sitzen drei Schneiderinnen an den Nähmaschinen, während andere Unternehmen coronabedingt ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, kann Anna Trigli alle elf Angestellten voll beschäftigen. Im Nähatelier werden sogar Überstunden geschoben, so begehrt sind die High Fashion-Gesichtsmasken. Ein Trend, der auch nach Corona bestehen könnte, meint Anna Trigli. Vielleicht erobern die Masken sogar die internationalen Laufstege. Aus der Not eben eine Tugend machen, in diesem Fall eine modische.