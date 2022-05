Luca-App: Was passiert mit den Daten?

Wohl nur selten hat der Staat einem einzelnen Unternehmen so sehr unter die Arme gegriffen wie der Culture4Life GmbH. Die Berliner Firma betreibt die Luca-App, die von vielen Bundesländern lizensiert wurde, um die Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie zu digitalisieren. Der epidemiologische Nutzen der App war überaus umstritten, trotzdem wurden für die App Steuergelder von insgesamt etwa 20 Millionen Euro ausgegeben.

Luca-App: Neues, postpandemisches Geschäftsmodell

Der Staat verschaffte den Betreibern zudem eine gewaltige Installationsbasis, weil viele Bürger die App nutzen mussten, wenn sie in ein Restaurant oder eine Kneipe gehen wollten. Insgesamt über 40 Millionen mal soll das Programm heruntergeladen worden sein. Von Anfang an gab es den Verdacht, die Culture4Life GmbH könnte diese Tatsache ausnutzen, um ein großes postpandemisches Business zu starten, der böse Vorwurf des "Corona-Glückstrittertums" macht die Runde.

Luca-App: Zweiter Frühling als Payment-App?

In der Tat soll die Luca-App mit Hilfe auch von russischen Geldgebern einen zweiten Frühling als Payment-App erleben und in Konkurrenz treten zu PayPal oder der deutschen Telekom. Mit Luca soll man in der Gastronomie Rechnungen scannen können und sie gleich bezahlen. Die Culture4Life GmbH behält eine Transaktionsgebühr von 0,5 Prozent des Umsatzes plus fünf Cent.

CCC-Sprecher Linus Neumann: Datenlöschung "Augenwischerei"

Der Wechsel des Geschäftsmodells geht mit der Ankündigung einher, sämtliche Nutzerdaten gelöscht zu haben, die im Zusammenhang mit der Corona-Kontaktnachverfolgung erhoben wurden. Die Frage allerdings ist, ob das nur die Check-in-Daten betrifft oder auch die eigentlichen Accounts, welche die Nutzer angelegt haben. Der Sprecher des Chaos Computer Clubs (CCC), Linus Neumann, zumindest hält die Aussage, Luca würde Daten löschen, für "Augenwischerei".