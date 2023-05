Löschbefehl: Google sortiert inaktive Konten aus

So richtig neu ist die Nachricht nicht. Bereits 2020 hat Google angekündigt, Platz sparen zu wollen: Dafür sollten Daten gelöscht werden, die auf inaktiven Benutzerkonten hinterlegt sind. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter und löscht den Account einfach gleich mit.

Gelöscht wird ab Dezember 2023

Als frühestes Löschdatum ist der Dezember 2023 angesetzt, betroffene Benutzerkonten sollen zuvor mehrere Warnhinweise erhalten, die auch an eine eventuell hinterlegte zweite Mailadresse gehen. Kommt es zur Löschung, betrifft dies sämtliche Nutzerdaten, E-Mails aus Gmail, alle Kalendereinträge und Dokumente aus Google Drive, Docs und Workspace sowie Foto-Backups.

Das bedeutet "inaktiv" und so vermeiden Sie es

Wer nicht als inaktiv gelistet werden will, muss sich einfach nur mindestens alle zwei Jahre in seinem Google-Account einloggen. Als Aktivität definiert Google auf seinem Firmenblog zudem das Lesen oder Verschicken einer E-Mail via Gmail, die Verwendung von Google Drive, das Herunterladen einer App im Google Play Store oder der Login bei einem Drittanbieter per Google-Login.

Sonderfall Google Fotos

Obacht: Für den Bilderdienst Google Fotos gilt ein eigener, separater Inaktivitäts-Timer von zwei Jahren. Wer die Löschung seiner Fotos vermeiden will, sollte sich auch dort mindestens alle zwei Jahre einmal eingeloggt haben. Auch hierfür soll es laut Google-Blog mehrere Warnhinweise geben, die eine drohende Einstellung des Kontos verhindern sollen.

Sicherheitsrisiko als Begründung

Google argumentiert für seine neue Löschpolitik damit, dass ältere, ungenutzte und nicht selten vergessene Accounts oft nur mit schwachen Passwörtern geschützt sind und viel seltener eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vorweisen. Damit würden Konten zum leichten Ziel für Identitätsdiebstahl oder den Missbrauch als Strohmann-Adresse für Spam- und Scam-Mails.

Ausnahme: Schulen, Unternehmen, zahlende Kunden

Die neuen Regeln ab Dezember gelten nur für private, kostenlose Google-Konten. Davon ausgenommen sind spezielle Benutzerkonten von Schulen, Unternehmen und anderen Organisationen. Ausgenommen sind auch Google-Konten, die mit einem bezahlten Abonnement-Dienst wie Google One, Nest Aware oder dem Google Play Pass verbunden sind.

Sonderfall Youtube-Verknüpfung

Eine besondere Ausnahme gilt zudem für Google-Konten, die mit Youtube-Kanälen verknüpft sind, berichtet der Branchen-Blog 9to5Google: Denn ältere Youtube-Videos, die von inzwischen als inaktiv geltenden Accounts hochgeladen wurden, könnten weiterhin von "historischer Relevanz" sein.