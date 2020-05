Lob für Transparenz bei Corona-Warn-App

Damit haben die Entwickler gerade begonnen und in den nächsten Tagen könnte schon mehr folgen.

"Man will eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen. Auf der anderen Seite drängt natürlich auch ein wenig die Zeit, weil Leute wollen natürlich jetzt hier auch Antworten sehen." Tim Pritlove, Podcaster zu Technik- und netzpolitischen Themen

Die Bundesregierung teilte am vergangenen Freitag mit, man sei im Zeitplan, die App könnte Mitte Juni kommen - pünktlich zur angedachten Rückkehr zur Reisefreiheit. Darüber hinaus herrscht auch ein gewisser Druck, mit dem Projekt nicht zu scheitern - eine zweite Chance wird es für wichtiges Projekt wohl kaum geben. Verzögerungen, Streit oder Unklarheiten könnten nämlich zulasten der Akzeptanz Corona-Warn-App gehen.

"Man muss das jetzt beobachten. Das Ganze ist noch sehr frisch, man kann auch zu jedem Zeitpunkt immer wieder noch auf neue Probleme stoßen." Tim Pritlove, Podcaster zu Technik- und netzpolitischen Themen

Vorbild für andere öffentliche Projekte?

Ob das Projekt allerdings eine Blaupause für weitere öffentliche Projekte ist - zum Beispiel im Gesundheitsbereich - könne man jetzt noch nicht beurteilen, so Pritlove. Aber:

"Die Vorgehensweise ist zunächst einmal die richtige." - Tim Pritlove, Podcaster zu Technik- und netzpolitischen Themen

Bisher sei bei öffentlichen Projekten oft mit proprietären System mit bestehender Software von Unternehmen gearbeitet worden. Bei diesen ist der Einblick in die Software-Architektur wegen des Urheberrechts oft schwieriger. Das wiederum führe dazu, dass das Vertrauen in solche Systeme allein schon dadurch sinke, dass kaum jemand Einblick in die jeweilige Struktur erhalten könne, so Pritlove. Die Folge: Man weiß nicht, was genau so ein System beabsichtigt.

Es wird sich also noch zeigen, ob die Art, wie bei der Entwicklung der Corona-Warn-App vorgegangen wird, am Ende sogar zu einem positiven Vorbild für staatliche Software-Entwicklung werden kann. Insbesondere in Bereichen, wo äußerst sensible Daten verarbeitet werden.