Livestream: Ein Mittelalter-Abenteuer vom Bayerischen Rundfunk

Spielleiterin Mháire Stritter hat die Geschichte entworfen und wird die während des Streams durch das Spiel führen. "Ich freue mich vor allem darauf, den Spielenden zuzuschauen", erzählt sie im Vorfeld des Streams. "Die haben alle sehr, sehr coole Ansätze. Jede Rolle hat ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Geschichten, die sie mitbringt."

Was ist "Pen & Paper"?

Ein "Pen and Paper"-Spiel ist eine Form des Rollenspiels, die schon lange existiert. Auch als "Tabletop-RPG" oder "Tisch-Rollenspiel" bezeichnet, spielen die meisten Spiele dieser Art in einer Fantasy-Welt. Bekannt sind hier Titel wie "Das schwarze Auge" und "Dungeons & Dragons", die vor allem in den 80er und 90er-Jahren populär waren.

Seit einiger Zeit erleben die Spiele, in denen man in die Haut fremdartiger Figuren schlüpft und gemeinsam versucht, Gefahren zu entkommen und Probleme zu lösen, aber wieder eine Renaissance - vor allem im Internet. Viele junge Spielerinnen und Spieler kennen "Pen & Paper" aus bekannten TV-Serien wie "Stranger Things" und setzen nun ihre eigenen Ideen in Livestreams auf Twitch um.

Geschichte trifft Abenteuer

In "Pen & Paper - Das Turnier" kommen allerdings keine Drachen oder Dämonen vor. Stattdessen entstand die Zusammenarbeit mit dem BR-Podcast "Alles Geschichte" eine historische Geschichte rund ums Mittelalter. "Für mich gehört Vorbereitung und Recherche dazu", erklärt Spielleiterin Mháire Stritter. "Ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung für diese Session extrem viel gelernt habe über diese Zeit. Wenn man immer auf spannende Fakten stößt, die man dann verwenden kann, ergibt das eine viel bessere Geschichte als das, was man nur so im Kopf hat."

Allerdings: Im Vordergrund soll immer noch stehen, dass es für alle Beteiligten Spaß macht. Mháire Stritter meint: "Wenn es um Detailfragen und dergleichen geht, werden wir uns nicht aufhalten mit einem längeren Vortrag zum Thema: 'Wie funktioniert genau die Zehntabgabe im frühen 14. Jahrhundert in Niederbayern?'"

Der Twitch-Stream von "Pen & Paper - Das Turnier" startet am Abend des 28.9.2021 um 19:00 auf der Twitch-Seite der Bayerischen Rundfunks.