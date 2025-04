Malte und die Tauben: Ein Influencer gegen die Lokalpolitik

Als Malte Zierden im November 2023 auf seinem Handy entlangscrollt, erhält er eine Nachricht, die ihn fassungslos macht: Die Stadt Limburg in Hessen hat beschlossen, ihre rund 700 Stadttauben per Genickbruch zu töten. "Als ich das gehört habe, dachte ich: 'Ey, die ticken doch nicht mehr richtig. Auf was für nem Planeten leben wir hier gerade?'", erinnert sich der Tierschutz-Influencer in der neuesten Folge des Podcasts Wild Wild Web – Geschichten aus dem Internet.