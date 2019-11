Likes und Notifications: Facebook verzichtet auf Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit gegen Nutzerwohlbefinden

Facebook möchte offenbar dem Konkurrenzdenken auf seinen Plattformen entgegenwirken. Anstatt der größtmöglichen Anzahl an Likes hinterherzujagen, sollen sich die Nutzer auf der Plattform wohlfühlen. Dies betonte das Unternehmen zuletzt immer wieder. Wie das gleichnamige Tech-Portal Wired berichtet, sagte Instagram-Chef Mosseri auf der Wired25-Konferenz:

"Wir wollen Druck herausnehmen bei Instagram, das ganze weniger zu einen Wettbewerb machen und Menschen mehr Raum geben, damit sie sich den Menschen widmen können, die sie mögen, und Dingen, die sie begeistern." - Adam Mosseri, Instagram-Chef

Dadurch solle unter den Nutzern Angst gemindert und soziales Vergleichen bzw. Konkurrenzdenken reduziert werden. Wie sich die Tests allerdings auf Geschäftsmodelle der reichweitenstarken Influencer auf den Plattformen auswirken, ist noch nicht ganz klar. Diese sind auf die harte Währung der Likes und Herzchen angewiesen. Mosseri ließ allerdings durchklingen, dass er Entscheidungen treffen werde, auch wenn sie Einschnitte für das Geschäft bedeuten, wenn damit dem Nutzerwohlbefinden geholfen wird.

Weniger Benachrichtigungen auf Facebook

In eine ähnliche Richtung zielt eine aktuelle Änderung in der Facebook-App: Ab nun haben Nutzer die Möglichkeit, Benachrichtigungen in der App stärker einzuschränken und den eigenen Feed zu personalisieren. Das rote Benachrichtigungssymbol der App kann ja nicht nur auf dem Homescreen auftauchen, sondern auch innerhalb der App, etwa im Feed, wo es signalisiert, dass es zum Beispiel in den Tabs "Marketplace", "Gruppen" oder "Watch" (Videos) etwas Neues gibt.