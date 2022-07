"Last Frog Standing": Preis für Computerspiel der Uni Bayreuth

Studierende der Universität Bayreuth haben bei einem internationalen Wettbewerb für Computerspiele den ersten Platz gewonnen. Beim sogenannten "Champion Game Jam" konnten die Entwicklerinnen und Entwickler aus Bayreuth mit ihrem Spiel "Last Frog Standing" überzeugen, teilte die Universität mit.

Studierende entwickeln in einer Woche ein Computerspiel

Im Rahmen des mehr als 600 Teilnehmer großen Wettbewerbs müssen die Teams verschiedener Universitäten innerhalb einer Woche ein Computerspiel entwickeln. Im Bayreuther Team haben zwölf Studierende der Studiengänge Medien- und Computerspielwissenschaften daran mitgewirkt.

"Last Frog Standing" sei ein modernes "3D Jump-Run-Spiel in einer schönen, aber ebenso gefährlichen Spielwelt", so die Universität. Die aktuelle Version des Spiels steht auf einer Vertriebsplattform für kostenlose und kommerzielle Computerspiele zum freien Download zur Verfügung.