Längere Weihnachtsferien wegen Corona? BR24-User skeptisch

Der CDU-Abgeordnete Christoph Ploß, der auch Landesvorsitzender seiner Partei in Hamburg ist, sagte der "Bild"-Zeitung, um Schülerinnen und Schüler besser zu schützen, solle über eine Verlängerung der Weihnachtsferien "um zwei bis drei Wochen" nachgedacht werden. Die Ferien im Sommer könnten dann entsprechend gekürzt werden.

"Wohl der Schüler und Lehrer im Vordergrund"

Der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger, der selbst Arzt ist, regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung über Ostern und im Sommer an. "Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen", begründete er seinen Vorschlag.

Lehrervertreter und Bildungspolitiker hatten am Montag Schüler und Lehrer aufgefordert, sich nach den Herbstferien warm anzuziehen. Um Ansteckungen mit Corona in der Schule zu vermeiden, solle regelmäßig in relativ kurzen Abständen gelüftet werden, so der Deutsche Philologenverband. Im Frühjahr hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) für kürzere Sommerferien ausgesprochen, damit Schüler ausgefallene Schulstunden nachholen können.

BR24-User nicht begeistert

Bei den BR24-Facebook-Usern stießen die Vorschläge der Unionspolitiker mehrheitlich auf Skepsis: "Der Sommerurlaub ist gebucht... So ein Blödsinn!", lautete eine der Reaktionen. Ein anderer User meinte, die Idee mit dem verlängerten Urlaub komme etwas spät: "Musste meinen Urlaubsplan fürs nächste Jahr schon abgeben."

Andere BR24-User meinten, durch Corona sei schon genug Unruhe an den Schulen entstanden: "Die Kinder sind sowieso schon so verunsichert durch das ganze Corona! Jetzt lasst doch bitte wenigstens die Schule einigermaßen im 'normalen' Rhythmus weiterlaufen soweit es geht. Bringt jetzt nicht noch mehr Chaos und Durcheinander in die Urlaubs- und Betreuungsplanungen hinein."

In einigen Kommentaren kam auch zum Ausdruck, dass die geplanten Einschnitte bei den Sommerferien nicht gut ankommen: "So einen Blödsinn, gerade im Sommer, wenn es heiß ist, braucht man Zeit um sich zu erholen, da Verzicht ich lieber auf die Ferien mitten drin. Die sollen doch einfach die Ferien so lassen wie sie sind, Punkt Ende aus."