Künstliche Intelligenz zur Persönlichkeitsanalyse fragwürdig

Einsatz vor allem am US-Markt

In den USA wird KI zur Persönlichkeitseinschätzung im Bewerbungsprozess seit Jahren eingesetzt: Marktführer Hirevue arbeitet nach eigenen Angaben mit 700 Firmen. Sogar von US-Behörden werde die Software eingesetzt. Doch auch in den USA werden immer wieder Zweifel an der Wissenschaftlichkeit solcher KI-Systeme laut. Nach anhaltender Kritik gab Hirevue Anfang des Jahres bekannt, künftig auf die Analyse von visuellen Daten zu verzichten, es soll nur noch die Audiospur der Bewerbungsinterviews analysiert werden. Diese Technik, so das Unternehmen, erscheine nach eingehenden Studien vielversprechender. Für die Versuche wurde das Angebot der kostenfreien Trialversion von Retorio genutzt. Die Experimente fanden Ende des Jahres 2020 statt, die Ergebnisse erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Näheres zur Methodik hier.

