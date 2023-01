Künstliche Intelligenz: Spricht die Werbung bald mit uns?

Die Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT hat es gezeigt: Künstliche Intelligenz hat heute schon erstaunlich viel drauf. Sogenannte "Generative" Künstliche Intelligenz kann heute schon Essays schreiben oder sich Geschichten ausdenken – und braucht dafür nur die Aufforderung eines Users. Doch während viele Menschen gerade mit der Technologie experimentieren, wird in der Werbebranche bereits am nächsten Schritt getüfelt: Automatisierte Werbung, geschrieben von der KI.

KI, die mit uns spricht

"Ich glaube, die Werbung hat hier eine große Chance", sagt Paul Aaron. Der New Yorker Unternehmer arbeitet seit 15 Jahren in der Werbebranche – sein neuestes Projekt ist die Firma Addition, die KI-Programmen und Marketing zusammenbringen möchte. "Und zwar kann Werbung in Zukunft mehr wie ein Gespräch unter vier Augen aussehen. Marken könnten uns in Zukunft direkte Botschaften schicken, die genau an unsere Vorstellungen und Interessen angepasst sind."

In dieser Zukunftsvision wäre die Zeit der Werbeplakate und Massenmedien vorbei. Anstatt ein und dieselbe Werbung an alle Zuschauer gleichzeitig auszusenden, könnte Künstliche Intelligenz sich an jede Person einzeln anpassen, ganz automatisch und individuell.

Ein Beispiel? "Wir arbeiten gerade mit einem Auftraggeber zusammen", erzählt Aaron. "Der hat sehr viele Informationen über seine Kunden in seiner Datenbank. Aber er macht nicht wirklich etwas damit, sondern sendet einfach allen dieselbe generische Email. Das heißt, hier gibt es eine Möglichkeit für diese Firma, ihre Nachrichten so zu verändern, dass sie besser zu dem passen, was die Kunden wollen."

KI, die antwortet

Und nicht nur das: Im nächsten Schritt könnte die Werbung selbst als Chatbot fungieren, mit dem man sprechen kann. Social Media-User, die in ihren Feeds auf eine personalisierte Anzeige stoßen, könnten direkt mit dieser Anzeige interagieren, und ihr Fragen über Produkte und Preise stellen.

Was erst einmal nach Zukunftsmusik klingt, ist heute schon erprobte Realität. Sowohl KI-generierte Werbetexte als auch KI-generierten Kundenservice hat Paul Aarons Agentur eigenen Angaben zufolge bereits in die Tat umgesetzt.

Risiken der KI

Die Vision des KI-generierten Werbegesprächs ist jedoch mit Risiken verbunden. GPT-3, das Programm, auf dem ChatGPT basiert und das in der Werbebranche bereits immer öfter genutzt wird, ist nämlich kein seliger Hüter der Wahrheit.

Im Gegenteil: Das Programm produziert immer wieder auch falsche Informationen, entweder aus Versehen, oder weil es meint, nur so seinem Auftrag nachkommen zu können. Eine Künstliche Intelligenz, die den Auftrag bekommt, möglichst viele Produkte zu verkaufen, könnte ganz von alleine damit anfangen, Vorteile des Produkts zu übertreiben und über mögliche Nachteile zu lügen.

Besonders schwierig könnte es sein, solche Probleme ausfindig zu machen. Denn anders als bei öffentlichen Posts ließen sich Einzelgespräche zwischen Kunden und KI nur schwer beobachten. In der klassischen Werbung kommen Falschbehauptungen über Produkte zwar auch vor, diese sind jedoch von der Öffentlichkeit einsehbar. Sollten diese Behauptungen quasi unter vier Augen passieren, könnten Täuschungen oder Fehler unbemerkt bleiben.

Ist das die Zukunft?

Ob wir es wollen oder nicht: KI-generierte Inhalte scheinen ein fester Bestandteil der digitalen Zukunft zu werden – auch in der Werbung und im Vertrieb. Und möglicherweise sind es nicht nur Unternehmen, die davon profitieren.

Das StartUp DoNotPay hat jüngst etwa eine KI genutzt, um im Namen eines echten Menschen einen neuen Internet-Vertrag auszuhandeln. Der Vertreter des Internet-Providers, der keine Ahnung hatte, mit einer KI zu sprechen, gab am Ende nach und gewährte der KI einen Vertragsrabatt von 120 Dollar jährlich.

Joshua Browder, der CEO von DoNotPay, sieht in dieser Technologie die Zukunft des Kundendialogs – denn auch die Firmenseite wird wohl bald mit KI aufrüsten. "Ich glaube, irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem einfach Bots miteinander sprechen, um das optimale Ergebnis zu erzielen", sagte er dem Magazin Wired.