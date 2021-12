Sehen heißt verstehen – KI macht winzige Proteine sichtbar

Viele Abläufe im menschlichen Körper sind schon ziemlich genau erforscht. Das liegt unter anderem daran, dass man weiß, wie beispielweise Blutgefäße aussehen, oder was passiert, wenn Krebs entsteht. Doch je kleiner die Vorgänge werden, desto unklarer ist bislang das Bild. So wusste man bisher nur von etwa einem Drittel der Proteine, wie sie aussehen und was genau sie machen.

Bisherige Forschung aufwendig und teuer

Proteine sind winzig kleine essenzielle Bestandteile unseres Körpers. Man kann diese Eiweiße selbst unter dem Mikroskop nicht sehen. Bislang war es deshalb sehr aufwendig und teuer, mit Methoden wie Röntgenkristallographie und Kryoelektronenmikroskopie ihren Aufbau zu erforschen. Nach Angaben des Wissenschaftsmagazins "Science" kann das Entschlüsseln einer einzelnen Proteinstruktur auf herkömmliche Weise Jahre dauern und Hunderttausende Dollar kosten.

KI errechnet dreidimensionale Strukturen

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) können jetzt viele der bislang unbekannten Proteine dreidimensional dargestellt werden. Neue Computerprogramme errechnen die dreidimensionale Strukturen von Proteinen mit hoher Genauigkeit. Und das ohne die zeitaufwendigen und teuren Messmethoden. Kenne man die Gestalt und damit auch die Funktion der Proteine, ließen sich biologische Abläufe im Körper und Krankheiten besser verstehen, erklärt Andreas Bracher vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried.

Strukturen für fast alle menschlichen Proteine

Möglich machen das die Programme AlphaFold und RoseTTAFold. Der AlphaFold-Entwickler John Jumper und sein Team haben bereits Strukturen für fast alle menschlichen Proteine vorgelegt. Das Fachblatt "Nature" zählt Jumper in seiner aktuellen Top-10-Liste zu den derzeit maßgebenden Wissenschaftlern auf der Welt. Sein KI-gestütztes Programm trainiert sich praktisch selbst mit Hilfe von Datenbanken, in denen bereits erforschte Proteinstrukturen hinterlegt sind.

Hilfe im Kampf gegen Omikron-Variante

Das neue Wissen hilft auch bei der Suche nach neuen Medikamenten, sagt Andreas Bracher. So wollen Forscher Wirkstoff-Kandidaten entwickeln, die genau auf bestimmte Proteine abgestimmt sind. Ganz konkret nutzen Fachleute die Software bereits beim Kampf gegen die neue Corona-Variante Omikron. Sie untersuchen Auswirkungen von Mutationen im Erbgut auf die Form des sogenannten Spike-Proteins des Covid19-Virus. Eine geänderte Form kann dazu führen, dass menschliche Antikörper nicht mehr so gut greifen und der Immunschutz nachlässt.

"Durchbruch des Jahres"

Das Fachmagazin "Science" schätzt den neuen Ansatz für so bedeutsam ein, dass es ihn zum wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres gekürt hat und zieht einen Vergleich zur Genschere Crispr, die vor wenigen Jahren die Gentechnik revolutioniert hat.