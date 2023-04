Künstliche Intelligenz macht die Justiz schneller

Die Welt der Justiz durchlebt eine kleine technologische Revolution: Und zwar durch künstliche Intelligenz. Gernot Kintzel, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Bamberg, sieht einige Chancen darin, KI im Arbeitsalltag einzusetzen – auch wenn man genau beachten müsse, wo die Chancen und wo die Grenzen der Technologie liegen.

Massenverfahren und Standard-Schriftsätze

Besonders geeignet seien KI-Programme etwa bei sogenannten "Massenverfahren", erklärt Richter Kintzel im Gespräch mit der Bayern 2 RegionalZeit. Verfahren, bei denen es sich etwa um Fluggastrechte oder Abgaszahlen handele, bestünden oft aus massenhaft Text, den eine KI sehr viel schneller analysieren könne als ein Mensch. "Der ganz außergewöhnliche Einzelfall ist da wenig geeignet", so Kintzel. "Vor allem die massenverfahren zu bewältigen, das wird ein Hauptaugenmerk sein."

Ein weiterer Einsatzbereich sei das Vorformulieren von Standard-Schriftsätzen. Besonders gut gehe das im Verbraucherrecht, erklärt Richter Kintzel.

Wenig Risiko durch KI-Fehler

Vollständig verlassen kann man sich auf KI-Programme nach wie vor nicht – auch das mächtige Tool ChatGPT ist bekannt dafür, Fehler zu machen. Deshalb sei es wichtig, KI aktuell vor allem zur Unterstützung zu benutzen und nicht etwa komplette Verträge von dem Programm erstellen zu lassen.

"Man muss schon aufpassen und genau hinschauen", sagt Gernot Kintzel. "ChatGPT liefert zwar einen Text, der relativ flüssig zu lesen ist, der aber auch sehr falsch sein kann." Dass ein Programm wie ChatGPT einmal "das Ruder übernehmen" könne und selbst ein Urteil fällen kann, schließt Kintzel aus.

KI auf dem Vormarsch

International und in der freien Wirtschaft ist KI schon längst dabei, einen festen Platt in der juristischen Welt einzunehmen. Ein Beispiel ist das KI-Programm Harvey, das bald schon in vielen Anwaltskanzleien zum Alltag gehören könnte.

Kanzleien wie Allen & Overy in London nutzen das Programm bereits, etwa zum Klären einfacher Sachverhalte und dem Schreiben von Textentwürfen. Auch die Wirtschaftsprüfung PwC arbeitet mit Harvey, und betont, dass die Software eine Unterstützung für Anwälte sei, und diese nicht ersetzen solle.

Hindernis Datenschutz

Ihr wahres Potential können KI-Programme aber wohl nicht entfalten – zumindest in Europa, wo strenge Datenschutzgesetze vielen KI-Anwendungen wohl einen Riegel vorschieben. Gerade wenn es um sensible Daten aus Gerichtsverfahren geht, können diese Daten nicht einfach an ein Cloud-basiertes KI-Programm gegeben werden. Eine mögliche Lösung dafür könnten lokale KI-Systeme sein, die eine Kanzlei oder eine Behörde selbst aufgesetzt hat.