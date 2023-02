Künstliche Intelligenz: Audiofakes fluten das Netz

Es klingt irgendwie schräg – und das gleich in doppelter Hinsicht: Der rechte Fernsehmoderator Tucker Carlson interviewt Amy Rose, die Freundin der Computerspielfigur "Sonic The Hedgehog". Doch in der Realität existiert weder Sonic, noch Amy Rose, noch das Interview. Es handelt sich vielmehr um eines von mehreren Fake-Audios, die seit Tagen durch das Internet geistern und die auf dem berüchtigten Imageboard 4Chan ausgeheckt wurden. Darin zu hören sind Computerspielfiguren, Talkshowmaster und Schauspieler, wie sie beispielsweise HP Lovecraft lesen oder denen mysongyne oder rassistischen Aussagen in den Mund gelegt werden. In einem Audio liest die Schauspielerin Emma Watson aus Hitlers “Mein Kampf”.

Deepfakes für Stimmen

Schon längst kann man per Deepfakes die Gesichter von Menschen in Videos montieren. Doch Stimmen zu kopieren, damit tat man sich lange Zeit schwer - bis jetzt. Vor Kurzem erst hat beispielsweise Microsoft Vall-E angekündigt. Dem Tool soll eine dreisekündige Audioaufnahme reichen, um eine Stimme zu imitieren.

Noch ist Vall-E aber nicht verfügbar, die Audiofakes, die jetzt das Netz fluten, wurden mit einem anderen Programm erstellt, das "Voice Labs” heißt. Hier kann man dutzende Stimmproben hochladen, aus denen dann ein Stimm-Doppelgänger generiert wird. Alles, was man nun in ein Maske eingibt, kann man sich von der Klon-Stimme vorlesen lassen.

Darth Vader lässt seine Stimme klonen

Das Ergebnis ist nicht nicht perfekt und hängt maßgeblich davon ab, wie viel Audio-Material man der KI zur Verfügung stellen kann. Das Potenzial von solchen Programmen liegt auf der Hand: Bekannte Schauspieler und Synchronsprecher könnten in Zukunft ihren Stimm-Klon vermarkten. Kürzlich ließ etwa James Earl Jones seine Stimme klonen. Der 92-jährige US-Amerikaner hat über Jahrzehnte Darth Vader seine Stimme geliehen.