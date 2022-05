Künstler Refik Anadol: Der "Dali der Daten"

"Am Anfang wurde meine Kunst in der Kunstwelt nicht so recht ernst genommen", erzählt Refik Anadol auf der Digitalkonferenz DLD, die am Wochenende in München stattfand. "Es hat dann einige Jahre gedauert, bis die Leute überhaupt verstanden haben, was ich mache. Doch dann hat es irgendwann 'Klick' gemacht." Und wie es klick gemacht hat! Refik Anadol ist der vermutlich berühmteste Datenkünstler der Welt, auf Instagram folgen dem Türken fast 600.000 Menschen.

Fast 1,4 Millionen Dollar für ein Anadol-NFT

Ein NFT einer seiner Installationen wurde vor ein paar Tage für 1,4 Millionen Dollar verkauft. "Casa Batlló: Living Architecture" heißt das Kunstwerk und es ist eine datengetriebene Neuinterpretation einer berühmten Hausfassade in Barcelona, die der spanische Architekt Antoni Gaudí entworfen hat.