Kryptowährungen: Wer braucht eigentlich den Bitcoin?

Das Wort „Regulierung“ wird gerade sehr häufig verwendet, der Crash der Krypto-Börse FTX war in dieser Woche auch Thema im US-Senat. Denn Pleiten und Misserfolge von Krypto-Firmen haben das Vertrauen in den Markt weiter beschädigt. Der gesamte Marktwert der Branche liegt mittlerweile bei unter eine Billion Dollar. Zum Vergleich: Alleine der iPhone-Hersteller Apple ist mehr als das Doppelte wert.

Beispiel Bitcoin – die bekanntes Krypto-Währung: Im Dezember vor einem Jahr war ein Bitcoin bis zu 50.000 Dollar wert. Jetzt sind es nur noch knapp 18.000. Der vorläufige Tiefpunkt der Krypto-Krise ist der Bankrott der Börse FTX. Anleger zogen in den Folgewochen Milliarden aus Krypto-Anlagen ab.

Der ehemalige Chef von FTX, Sam Bankman Fried, wurde in dieser Woche auf den Bahamas festgenommen. Ihm werden unter anderem Betrug, Geldwäsche und Irreführung von Anlegern vorgeworfen. Insgesamt drohen im 115 Jahre Haft.

Das Misstrauen ist groß

Die Sorge ist groß, dass durch die FTX-Pleite noch weitere Firmen folgen könnten. Das Misstrauen wächst, kürzlich sollen etwa von Binance Millardenbeträge abgezogen worden sein. Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt.

„Der Grund für das Schlamassel hat damit zu tun, dass Entscheidungen von einer kleinen Gruppe getroffen wurden, die null Überblick hatte“, sagt John Wu. Mit seiner Firma Ava-Labs möchte Wu Finanzprodukte massentauglich machen, die auf der Krypto-Technologie Blockchain basieren. Aus seiner Sicht seien zwei Dinge notwendig, um das Vertrauen in Kryptowährungen zu verbessern. Erstens neues, erfahreneres Führungspersonal und zweitens staatliche Regulierung.

Zu wenig Nutzen und zu viel Spekulation?

Dass es strengere Regeln geben wird, glaubt auch Matthias Schilling. Schilling ist Risikokapitalgeber in San Francisco. Hier sucht er Startups, die in den nächsten 10-15 Jahren das große Geld machen könnten. In rund 200 Firmen haben er und sein Unternehmen investiert. Kaum eine hat ein Krypto-Hintergrund. Es gäbe bislang einfach zu wenig Nutzen und zu viel Spekulation.

