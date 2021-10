Kryptowährungen: Was ist "Staking"?

Das Gewissen kann auch Krypto-Millionäre plagen. Im April spendete ein Bitcoin-Millionär aus Greifswald eine Million an die Grünen. Es handelt sich hierbei um die größte Einzelspende für eine Partei seit dem Jahr 2005. Der Software-Entwickler hatte das Gefühl, unverdient zu Reichtum gekommen zu sein, außerdem bereitete ihm der hohe Energieverbrauch des Bitcoin-Systems Kopfzerbrechen. Denn das sogenannte "Mining" ist ein energieintensives Geschäft, denn hier werden komplizierte und letztlich vollkommen sinnlose Rechenoperationen ausgeführt, um beispielsweise einen Bitcoin zu erschaffen. "Proof of Work" wird dieses Prinzip genannt und vereinfacht gesagt, entsteht hierbei aus Strom virtuelles Geld.

Proof of Stake: effizienter und umweltfreundlicher

Das Proof of Work-Prinzip hat aber einige Nachteile. Einer davon ist der fast zwangläufig hohe Energieverbrauch. Einen "Sargnagel für den Klimawandel" nannte das Forbes Magazine den Bitcoin deswegen schon 2018. Seit Jahren suchen Entwickler deswegen nach stromsparenden Alternativen, um virtuelles Geld herzustellen. Ein Verfahren ist hierbei das sogenannten "Proof of Stake"-Verfahren. Neuer Wert wird dabei nicht durch die aufgewendete Energie geschaffen, stattdessen wird der Konsens, dass ein Wert geschaffen wurde, auf andere Art erzielt: Indem vorhandenes Kryptogelds als Sicherheit zur Verfügung gestellt wird. In der Praxis heißt das, dass neue Coins nicht mehr gemint sondern "validiert" werden. Wer wiederum zu den Validatoren gehören möchte, der muss eine bestimmte Menge an Kryptogeld hinterlegen und wird dann dafür belohnt. Das ist dann das Staking. Und weil das eine Menge Geld sein kann, das man hinterlegen muss, um zum Validator aufzusteigen, schließt man sich zu sogenannten Staking-Pools zusammen.

Es winken hohe Renditen

Zu den Kryptowährungen, die auf Proof- of Stake setzen und die man deswegen zur Absicherung des Verfahrens hinterlegen kann, gehören Cardano, Polkadot, Solana, Kusama, Algorand, Tezos oder Mina. Auch Ethereum, die an Markkapitalisierung nach dem Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung der Welt, stellt gerade auf Proof of Stake um. Man kann das Kryptogeld auf Plattformen wie Kraken.com staken und erhält dann Renditen zwischen 4 und 20 Prozent. Manche der Währungen kann man aber auch in der eigenen Wallet behalten und sich per Mausklick Staking Pools anschließen. Wer beispielsweise Cardano staked, der kann über die hauseigene Yoroi-Wallet seine Coins in Staking-Pools delegieren und bekommt dafür alle paar Tage eine kleine Belohnung gutgeschrieben. Die Konditionen der Pools und die jeweiligen Belohnungen können sich dabei beträchtlich unterscheiden, vergleichen lohnt sich also.

Steuerliche Bewertung unklar

Eine offenen Frage allerdings ist, wie das Staking steuerlich zu bewerten ist. Das Finanzministerium hat kürzlich einen Entwurf zur Ertragsbesteuerung von virtuellen Währungen und Krypto Token veröffentlicht. Bislang gilt der Handel mit Kryptowährungen noch als privates Veräußerungsgeschäft, sodass die Gewinne aus Kryptogeschäften nur dann steuerpflichtig sind, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als ein Jahr vergangen sind. Wie hierbei das Staking zu bewerten ist, bei welchem eine Rendite abfällt, ist umstritten. Manche Beobachter gehen davon aus, dass hier eine Haltefrist von zehn Jahren greift.