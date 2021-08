Kryptowährung: Warum Cardano boomt

Cardano wurde in den letzten Wochen zur drittgrößten Kryptowährung, gemessen an der Marktkapitalisierung. Im Jahresvergleich konnte der Wert des Coins mit dem Kürzel ADA um mehr als 2000 Prozent zulegen. In den letzten Wochen ging es nochmal kräftig bergauf, weil auf Cardano-Infrastruktur bald auch sogenannte "Smart Contracts" abgewickelt werden sollen.

Smart Contracts sind Computerprotokolle, die Verträge nachbilden und auch gleich kontrollieren, ob diese Verträge eingehalten werden. Smart Contracts können dann zum Beispiel zum Einsatz kommen, um automatisiert Güter zu bestellen oder Copyright-Lizenzen zu verwalten. Manche Krypto-Enthusiasten träumen auch schon davon, dass diese intelligenten Verträge irgendwann Notare und Anwälte überflüssig machen könnten. Ab dem 12.9. soll das Update für Cardano ausgerollt werden, welches die Kryptowährung als Alternative zu Ethereum und anderen Smart-Contract-Plattformen positionieren soll.

Cardano setzt auf Proof-of-Stake

Ein weiterer Faktor, welcher den Aufstieg von ADA begünstigt ist die Tatsache, dass es sich um eine umweltfreundliche Kryptowährung handelt. Cardano basiert auf dem neuen "Proof of Stake"-Verfahren, welches weniger Rechenleistung und damit Energie benötigt als das herkömmliche "Proof of Work"-Verfahren, das beispielsweise Bitcoin zu Grunde liegt.

Vieler User in Afrika

Gegründet wurde Cardano 2015 von dem Mathematiker Charles Hoskinson, der auch schon Mitbegründer von Ethereum war. Die Cardano Foundation sitzt im sogenannten "Crypto Valley", wie die schweizer Region rund um die Stadt Zug genannt wird. Hier haben viele Krypto-Unternehmen ihren Sitz. Cardano konnte in der Vergangenheit vor allem auch User in Afrika gewinnen und wird zum Beispiel im äthiopischen Bildungssystem eingesetzt.