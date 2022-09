Kryptowährung – Umstellung bei Ether ist erfolgt

Jetzt nach der Umstellung geschieht die Absicherung über einzelne ausgewählte Stakeholder, also Teilnehmer, die bereits viele Cybermünzen besitzen (proof of stake), ohne viel Gerechne. Die Stakeholder haften mit einem Teil ihrer Münzen dafür, dass sie beim Prüfen der Blockchain alles richtig machen. Wer seinen Job gut erledigt, bekommt neue Ether dazu.

Spannung an den Märkten war und ist groß

Kurz vor und nach der Umstellung wurde an den meisten Tauschbörsen der Handel mit Ether ausgesetzt. Inzwischen wird wieder gekauft und verkauft und der Kurs zeigt sich mehr oder weniger stabil. An den Märkten gibt es aber eine rege Diskussion, ob dem runderneuerte Ether in naher Zukunft ein steiler Kursanstieg bevorsteht. Dafür würde sprechen, dass die Zahl der Münzen, die neu ins System kommen nach der Umstellung deutlich geringer wird. Waren es zuvor täglich 13.000 Coins, so werden künftig jeden Tag nur noch 1.600 dazu kommen. Das entspricht einer Verknappung des Angebots. Da die Ethereum-Blockchain deutlich umweltfreundlicher funktioniert, glauben manche Investoren, dass die Nachfrage deutlich zunehmen wird.

Sicher ist das freilich keineswegs. Wie viel Geld in den Kryptomarkt fließt, hängt noch von ganz anderen Faktoren ab. Die jüngste Inflationsentwicklung hat das gezeigt. Sie zwingt die Notenbanken zu kräftigen Zinserhöhungen. Und angesichts dessen ziehen viele Anleger ihr Geld aus dem Kryptomarkt ab und stecken es lieber in festverzinsliche Wertpapiere. Insofern bleibt der Kauf von Ether – genau wie der von Bitcoin – ein Spekulationsgeschäft mit hohem Risiko.