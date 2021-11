Kryptowährung – Bitcoin als Inflationsschutz und Jobperspektive

Warum arbeiten, wenn es mit Hilfe von Kryptowährungen um so viel leichter geht, ausreichend Geld zu verdienen? Das scheinen sich inzwischen nicht wenige Menschen zu fragen, wie eine Studie aus den USA nun offenbar belegt. Das Marktforschungsinstitut Civicscience hat darin rund 7.000 Personen befragt, ob sie selbst oder jemand, den sie kennen, im letzten Jahr durch Spekulationen mit Kryptogeld so viel finanzielle Freiheit erlangt hat, dass er oder sie den Job aufgegeben hat.

15 Millionen neue Kryptospekulanten?

Vier Prozent der Befragten hatten genau das bereits getan und noch einmal sieben Prozent kannten jemanden, der den Schritt hinter sich hatte. Rechnet man das hoch auf rund 150 Millionen Erwerbstätige in den USA, so wären jetzt auf einmal rund 16 Millionen Personen in den USA hauptberuflich Krypto-Spekulanten. Wie repräsentativ diese Umfrage wirklich ist, sei dahingestellt, doch auch, wenn es nur wenige Millionen sind, die nun versuchen, sich ihren Lebensunterhalt durch den Kauf und Verkauf von Bitcoin und Co. zu verdienen, ist das bereits ein beachtlicher Trend. Interessant auch: Die meisten dieser Personen stammen der Umfrage zufolge aus den unteren Einkommensgruppen bis maximal 50.000 Dollar Jahreseinkommen.

Bitcoin und Ether als Rettungsanker für viele Argentinier

Dass gerade Menschen, die wirtschaftlich in der Klemme sind, sich auf Cybergeld besinnen, zeigt das Beispiel Argentinien. Das Land steckt seit Jahren in der Wirtschaftskrise, die Bewohner hat das gezwungenermaßen zu Finanz-Jongleuren gemacht. Auf die heimische Währung, den Peso, vertraut niemand mehr. Wer kann, spart in US-Dollar – auch die meisten Preise, zum Beispiel für Autos oder Wohnungen, orientieren sich an der US-Währung. Doch der Kauf der Devise ist beschränkt, Dollar sind meist nur auf dem teuren Schwarzmarkt zu haben. Bitcoin, Ether und Co. erscheinen da als beliebte Alternative.

Krypto-Mining als Broterwerb

So hat zum Beispiel die Argentinierin Valeria Frias eine Mining-Farm in ihrem Keller. Zehn Hochleistungsrechner schürfen hier die Kryptowährung Ether – 24 Stunden am Tag. Mein Fort Knox, sagt die 52-Jährige. Das Minen, also das "Schürfen" von Kryptowährung, sei ihr Rettungsanker gewesen, nachdem sie sich vom Vater ihrer zwei Kinder getrennt habe und der nichts zahlen wollte. Als die Pandemie kam, wurde Valeria Frias auf Kurzarbeit gesetzt, der Lohn reichte nicht mehr aus.

Valeria investierte all ihr Erspartes, knapp 25.000 US-Dollar, in Hochleistungsmaschinen zum Schürfen, sogenannte Mining Rigs. Die verbrauchen zwar Unmengen an Energie, doch Strom ist billig in Argentinien, denn der Staat subventioniert hier. Ihre Anfangsinvestition hat Valeria längst wieder heraus. Heute baut sie selbst Rigs zusammen und verkauft sie im ganzen Land – denn das Geschäft boomt.

Geldautomaten tauschen Bitcoins in Pesos

Zwar sind Kryptowährungen in Argentinien kein legales Zahlungsmittel, wie jetzt in El Salvador. Es ist schlichtweg noch nicht reguliert, aber illegal ist es auch nicht. Wer seine Bitcoins oder Ether gegen Dollar eintauschen will, kann dies in den "cuevas" tun, den illegalen Wechselstuben. Dazu gibt es mittlerweile zwölf Geldautomaten im Land, an denen man Kryptowährungen in Pesos tauschen kann. Doch das tut man nur, wenn es unbedingt nötig ist, denn wer will schon Geld, das täglich an Wert verliert.

Kryptomarkt bleibt hochriskant

Ob man mit Kryptowährungen wirklich auf der sicheren Seite ist, das ist freilich mehr als fraglich. Auch wenn die Kurse von Bitcoin, Ether oder Solana derzeit neue Rekorde aufstellen, so ist auch ein schneller, steiler Absturz dieser Cyberwährungen jederzeit wieder möglich. Es gibt keine EZB oder Fed, die einschreiten würden, um eine solche Talfahrt zu verhindern, wie die Notenbanken dies bei Euro und Dollar tun. Experten raten deshalb dazu, nur einen kleinen Teil des Portfolios ist Cybergeld zu investieren. Auf keinen Fall sollte man darauf seine Altersvorsorge oder das tägliche Leben aufbauen. Die Trends in den USA und Argentinien, wo viele Menschen sich aus Not dem Kryptomarkt ausliefern, sollte man sich hierzulande nicht zum Vorbild nehmen.