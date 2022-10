Kritik im Netz: Läuft beim DB-Navigator etwas falsch?

Der Vorwurf lautet: Der DB-Navigator zeigt nicht alle möglichen Verbindungen an, wer nicht selbst Bescheid weiß oder weiter recherchiert, verpasst möglicherweise günstigere oder bequemere Alternativverbindungen. Diese Feststellung findet sich so und ähnlich auch in aktuellen Bewertungen zum DB Navigator in Googles App-Store. Dort wird zudem etwa beklagt, dass Verspätungen oder Gleiswechsel in der App nicht korrekt angezeigt werden und dass bestimmte Funktionen wie Login oder der Bezahlvorgang nicht funktionieren wie sie sollen.

Pro Bahn sieht Schwächen

So weit, so viel Kritik. Allerdings handelt es sich letztlich um ein paar Dutzend Kommentare zu einer App, die insgesamt allein für Android-Geräte mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen wurde. Auch die Gesamtbewertung von 3,8 von fünf Sternen erscheint solide.

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kann nach BR-Anfrage nichts von erhöhtem Beschwerdeaufkommen zum DB-Navigator berichten. Karl-Peter Naumann von Pro Bahn bestätigt, dass die Bahn nicht alle denkbaren Verbindungen von A nach B anzeige. In der Regel gibt es aber eben auch sehr viele theoretische Optionen.

Genau daher kann es laut dem Verbraucherschützer sinnvoll sein, Verbindungen in der App mal mit und mal ohne Haken bei "Schnellste Verbindung anzeigen" in den Optionen zu suchen. Wer günstig reisen möchte und flexibel ist, könne nach Verbindungssuche zudem die Option "Unsere Bestpreise anzeigen" wählen.

Dass es in der DB-Navigator-App keine Probleme gibt, sagt Naumann jedoch keinesfalls. Vor allem bei spontanen Änderungen sei der DB-Navigator nicht immer schnell und zuverlässig. Das komme vor allem durch die Informationsverarbeitung innerhalb des Konzerns zustande – neben der Tatsache, dass die Dauer einer Störung schlicht nicht immer absehbar sei. Oftmals werden die Daten erst spät ins Informationssystem eingespeist, etwa weil der Mitarbeiter vor Ort sich erst mit der Störung selbst befasst und dann darüber informiert oder aber, weil eine direkte Informationsschnittstelle zwischen dem Fahrdienstleiter und dem Reisenden fehle.

Schon im Juni hatte zudem die Stiftung Warentest den DB-Navigator anlässlich des 9-Euro-Tickets in Sachen Datenschutz durchleuchtet. Das Urteil: Die Tester attestierten der App ein kritisches Datensendeverhalten, da etwa auch Nutzungsstatistiken und Netzbetreiber-Informationen des Nutzers weitergeleitet werden und auch eine Werbefirma mit Daten versorgt wird.

Bahn: Keine flächendeckenden Probleme

Und was sagt die Bahn selbst? Flächendeckende Probleme erkennt man bei dem Konzern nicht, in Einzelfällen könne es sie bei einer App mit mehr als 100 Millionen monatlichen Zugriffen jedoch geben. "Wie bei allen technischen Anwendungen kann es auch hier in einzelnen Fällen zu Problemen kommen, wir sehen aber aktuell keine auffälligen Häufungen", so eine Sprecherin.

Vehement streitet man auf BR24-Anfrage vor allem ab, dass Verbindungen aus wirtschaftlichen Gründen, Stichwort Masche, angezeigt beziehungsweise nicht angezeigt würden. Die Preise für ein Ticket richten sich laut Sprecherin vielmehr nach der Auslastung einer Fahrt. Das soll wiederum als Beleg dienen, dass die Bahn ihre Kunden eben nicht bewusst in teurere Verbindungen schleusen will: "Im Gegenteil: Wir bieten die günstigen Preise ja gerade deshalb an, damit unsere Kund:innen sich für diese weniger stark ausgelasteten Züge entscheiden und wir eine gleichmäßige Auslastung im Netz erreichen", so eine Sprecherin.

Auch zum Thema Datensicherheit äußerte die Bahn sich auf Nachfrage. Die Sprecherin des Konzerns erklärt: "Die Cookies und verschiedenen Technologien dienen dazu, die vielfältigen Funktionen und die Stabilität unserer App DB Navigator für unsere mehr als zwei Millionen Kunden täglich zu gewährleisten." Die Daten würden pseudonymisiert verarbeitet, keiner der externen Anbieter könne die Daten daher anderweitig oder für Marketing nutzen, oder, Kunden App-übergreifend nachverfolgen.